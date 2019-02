Serie A : Le but magnifique de Piatek pour le Milan AC [Vidéo]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Arrivé en provenance de Cracovie en début de saison, le Polonais Krzysztof Piatek a été l’une des sensations du championnat italien. Auteur de 13 buts en Serie A avec le Genoa, il a conservé la même efficacité avec les Rossoneri avec qui il a déjà inscrit 4 buts en championnat. Contre l’Atalanta il l’a de nouveau démontré.





Quasiment aussi bien en 13 jours qu’Higuain en 6 mois

Si le Milan est aujourd’hui 4ème du classement, le club peut dire merci à sa nouvelle recrue Krzysztof Piatek. Le buteur de 23 ans s’est déjà parfaitement acclimaté à sa nouvelle formation de la même manière qu’il s’était habitué la précédente. Avec le Genoa il avait inscrit 13 buts en 19 rencontres, et le numéro 19 rossonero en est déjà à 4 buts en 4 matches et 13 jours. Gonzalo Higuain et Suso ont eu besoin de 6 mois pour marquer respectivement 6 et 5 buts en championnat. Vous pouvez d’ailleurs retrouver le but magnifique de Piatek dans la vidéo ci-dessous :













Honneur aux nouvelles recrues du championnat

Avec un match en plus que son voisin interiste, le Milan AC s’invite même dans la course au podium, un seul point séparant à présent les deux équipes lombardes en attendant les rencontres de dimanche. Emmenés par Piatek qui avait commencé par s’illustrer en Coupe d’Italie (doublé contre Naples), le Milan a l’opportunité de retrouver la Ligue des Champions en fin de saison si le club poursuit sur ce rythme.

Les nouvelles recrues du championnat italien ont décidément le vent en poupe puisque les deux meilleurs buteurs de Serie A n'avaient encore jamais évolué en Serie A : Cristiano Ronaldo (19 buts) et donc Piatek (17 buts) ont su s’adapter pour briller.