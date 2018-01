Serie A : encore freiné, l'Inter Milan n'y arrive vraiment plus

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

L'Inter Milan, naguère solide leader de Serie, n'arrive plus à gagner. Alors qu'ils menaient 1 à 0 face à la Fiorentina grâce à Mauro Icardi, les Nerazzurri se sont faits rejoindre en fin de match. La mauvaise série se poursuit pour les hommes de Luciano Spalletti.





Où est passé l'Inter ?

Longtemps, l'invincibilité de l'Inter Milan aura tenu en Serie A. Jusqu'au 3 décembre et un joli succès 5 à 0 face à Vérone. Mais, depuis, c'est la dégringolade pour l'équipe entraînée par Luciano Spalletti. Vendredi soir, à l'occasion du déplacement sur la pelouse de la Fiorentina, les Nerazzurri ont enchainé un cinquième match de championnat sans succès. De leader moins flamboyant que solide, l'Inter est passé à une formation en pleine période de doute alors que le mercato ne s'annonce pas animé du côté des arrivées.





Icardi, l'arbre qui cache la forêt

Pendant de nombreuses semaines, l'Inter Milan n'a cessé d'étonner, de repousser toujours plus la défaite en la refusant. Sans faire briller ses joueurs, Luciano Spalletti avait trouvé une formule mêlant cœur et réussite. Aujourd'hui, la machine est grippée. Pourtant, Mauro Icardi continue de faire des dégâts dans les défenses adverses. L'Argentin, convoité par le Real Madrid cet hiver, a encore marqué face à la Fiorentina, inscrivant, déjà, son 18e but de la saison (55e). Mais, dans le temps additionnel de la seconde période, le fils de Diego Simeone a récompensé ses coéquipiers qui n'ont jamais lâché (90e+1).





Naples et la Juventus s'envolent

Egalement éliminé de la Coupe d'Italie par l'AC Milan, l'Inter reste donc sur cinq rencontres sans victoire en Serie A. Une très mauvaise passe qui a débuté par un nul concédé sur la pelouse de la Juventus Turin et qui s'est prolongée par deux défaites, la première face à l'Udinese (1-3), la deuxième face à Sassuolo (0-1). Depuis, Luciano Spalletti ne trouve pas la solution et l'efficacité semble avoir abandonné les Nerazzurri, décrochés au classement. A six points de Naples avec un match en plus, ils doivent désormais regarder derrière : l'AS Rome n'est qu'à trois longueurs avec deux journées disputées de moins. Les seuls exploits de Mauro Icardi ne peuvent plus suffire.