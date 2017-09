Serie A - Genoa : A 16 ans, Pietro Pellegri bat tous les records de précocité

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Pietro Pellegri : baby boom





La Serie A se paie une cure de jouvence. Etincelant devant le public du stade Luigi Ferraris, dimanche soir face à la Lazio Rome (défaite 2-3), Pietro Pellegri est devenu la nouvelle attraction du championnat italien et à raison. Son éclosion précoce ne surprend d’ailleurs personne de l’autre côté des Alpes, tant le buteur découvert la saison dernière, est promis au plus bel avenir à l’image des Federico Bernadeschi et autres Federico Chiesa, plus vieux, mais parfaits symboles d’une next génération très attendue.





Auteur de tout premier but en Serie A face à l’AS Rome le 28 mai dernier, le natif de Gênes, à ce jour le troisième plus jeune buteur de l’histoire du championnat d’Italie, est devenu dimanche soir le premier joueur né au XXI siècle à inscrire un doublé lors d’une rencontre de Serie A. Un doublé savouré aux premières loges par son père, Marco, team manager du Genoa. En larmes, le paternel a lui aussi vécu une soirée folle.





Maintenant accrochez-vous : Pietro Pellegri est né le 17 mars 2001. Le 17 mars 2001. Un samedi. A cette époque, vous révisiez probablement votre contrôle de mathématiques du surlendemain (ou vous vous entraîniez à FIFA 2001 qui n’avait pas de mode FUT mais un CD qui sentait le gazon), tout en pensant à vos futurs exploits balle au pied sur les belles pelouses de Promotion District, sans vous soucier du lendemain. Pellegri c’est la belle histoire du week-end en Europe. Ce gamin nous file surtout un bon coup de vieux.

















Pietro Pellegri en bref :

Poste : attaquant



Né le 17 mars 2001 à Gênes







- Plus jeune joueur de Serie A : 15 ans et 9 mois

- Troisième plus jeune buteur de Serie A : 16 ans et 3 mois

- Premier joueur né au XXIe siècle à marquer un but en Serie A

- Premier joueur né au XXIe siècle à marquer un doublé en Serie A