Serie A : Gianluigi Buffon vers deux nouveaux records

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La Serie A reprend ce week-end avec la Juventus qui affronte Cagliari. Dans les buts, la Vieille Dame pourra compter sur Buffon, qui cette saison, devrait rentrer encore plus dans la légende du football.

L’un des plus beaux palmarès du football mondial reprend du service ce week-end à l’occasion du début du championnat italien. Alors qu'il vient d'être désigné parmi les trois meilleurs joueurs de la précédente saison aux côté de Messi et Ronaldo, Buffon et la Juventus affronteront Cagliari ce samedi à 18h00 en match d’ouverture de la Serie A. En principe, le portier de 39 ans devrait battre dans les mois à venir deux prestigieux records détenus par deux autres légendes du football italien.





Bientôt le joueur avec le plus de matches en Serie A ?

Gianluigi Buffon a commencé sa carrière en 1995 sous les couleurs de Parme où il évoluera 6 saisons avant de rejoindre la Juventus en 2001. Au total, avant le début de cette saison, l’international italien a disputé 619 rencontres en Serie A. Un seul joueur a fait mieux que lui dans l’histoire du championnat, c’est l’ancien Milanais Paolo Maldini qui a disputé 647 matches avec les Rossoneri entre 1985 et 2009.

Si vous faites le calcul, vous comprendrez que si Buffon joue 28 rencontres cette saison, il égalera le défenseur du Milan AC. Depuis 2011/2012 il a au moins joué 30 matches par saison en Serie A avec la Juve, ce qui laisse penser que ce record est à sa portée et qu'il pourrait le battre.









A la poursuite d’une légende turinoise

Buffon pourrait également faire tomber un autre record. Cette fois il ne concernerait que la Juventus Turin. Présent au club depuis 16 ans, il n’est pourtant pas le joueur qui a porté le plus de fois le maillot bianconnero en championnat. Vous avez trouvé qui détient cette performance ? Il s’agit d’Alessandro Del Piero qui a rejoint la Vieille Dame en 1993 pour la quitter en 2012.

Durant cette période, il a disputé 478 rencontres avec la Juventus. Buffon lui n’en est « qu’à » 451 matches. Cette saison, s’il joue 27 matches il égalera l’ancien attaquant turinois. Cette année, Buffon pourrait donc rajouter deux lignes prestigieuses à sa légende, déjà bien remplie.

👀👍🏻 #Repost @juventus (@get_repost) ・・・ Eyes on the prize. #ForzaJuve Une publication partagée par Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) le 7 Août 2017 à 6h55 PDT