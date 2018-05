Serie A : La Juve championne ce week-end, si…

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

La Serie A va bientôt rendre son verdict. La Juventus peut être sacrée dès ce week-end si elle l’emporte face à Bologne samedi (20h45) et si Naples est battu par le Torino dimanche.

La Juventus se rapproche d’un septième titre de champion d’Italie d’affilée. Les Bianconeri peuvent même être sacrés dès cette 36e journée ce week-end. Pour cela, ils devront dominer Bologne (12e au classement) samedi soir (20h45) et compter sur une défaite de Naples dimanche, qui reçoit le Torino.



Naples, le coup de massue

Une première occasion est donnée aux partenaires de Blaise Matuidi de remporter un nouveau scudetto. A trois journées de la fin, la Juve compte en effet quatre unités d’avance sur son dauphin, le Napoli. Dans la course au titre, les partenaires de Marek Hamsik ont réalisé une très mauvaise opération le week-end passé. Ils ont sombré sur la pelouse de la Fiorentina (0-3) sur un triplé de Giovanni Simeone, le fils de Diego, entraîneur de l’Atlético de Madrid. Dans le même temps, la Juventus avait renversé une situation bien mal engagée sur le terrain de l’Inter Milan. Menée au score, la « Vieille Dame » a inscrit deux buts dans les dernières minutes pour finalement s’imposer 3-2. Un coup dur pour les Napolitains de Maurizio Sarri, qui rêvent de titre, 28 ans après le dernier (1990).





La Juventus de Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain se rapproche d'un 34e scudetto





Un coup de pouce du voisin ?

La Juventus de Massimiliano Allegri est proche d’un 34e titre de champion d’Italie. Ironie du sort, en cas de succès sur Bologne, c’est l’autre club de la ville de Turin qui pourrait « offrir » le sacre aux Bianconeri. Le Torino, le rival local de la Juve, se déplace dimanche à San Paolo (15h). A priori, l’obstacle grenat et blanc n’est pas insurmontable pour Naples et le suspense devrait encore durer une semaine, jusqu’à la 37e journée.

Duel romain à distance

Si les deux premières places sont promises à la Juventus et Naples, tout reste à faire pour la 3e. Fraîchement éliminée en demi-finales de Ligue des champions par Liverpool (2-5 ; 4-2), l’AS Rome veut goûter à nouveau au parfum de la grande Coupe d’Europe l’an prochain. Pour l’heure, les deux derniers strapontins pour la C1 sont occupés par les deux « Rome » : la Roma (3e) et la Lazio (4e) comptent le même nombre de points (70) et sont donc les mieux placées. A condition de garder leurs distances avec l’Inter Milan, 5e, repoussé à quatre longueurs.





Le programme de la 36e journée :



Samedi, 18h :

AC Milan - Hellas Vérone

20h45 :

Juventus Turin - Bologne

Dimanche, 12h30 :

Udinese - Inter Milan

15h :

Chievo Vérone - Crotone

Genoa - Fiorentina

Lazio Rome - Atalanta Bergame

Naples - Torino

SPAL - Benevento

18h :

Sassuolo - Sampdoria Gênes

20h45 :

Cagliari - AS Rome