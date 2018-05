Serie A : L’AS Roma et l’Inter en C1, la Lazio et le Milan en C3

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Suite au succès de la Juventus samedi, les regards étaient portés sur les deux clubs de Rome et de Milan qui jouaient leurs destins européens lors de cette 38ème et dernière jounée du Calcio.

Si les deux premières places étaient d’ores et déjà connues avec la Juventus, championne d’Italie avec 4 unités d’avance sur Naples assuré de terminer deuxième, le suspense était par contre entier pour les places qualificatives pour les Coupes d’Europe de la saison suivante. Un joli duel entre les deux clubs de Rome et l’Inter Milan se jouait, tandis le Milan était à la lutte pour accéder à la Ligue Europa.





L’Inter renverse la Lazio (2-3)

Le match qu’il ne fallait pas manquer en Italie ce dimanche était l’opposition entre la Lazio Rome et l’Inter Milan. Plus qu’une belle affiche sur le papier, cette rencontre était surtout décisive pour le dernier ticket pour la Ligue des champions, les Romains devançant les Intéristes de 3 points.

Dès le début de la rencontre Perisic ouvrait bien malencontreusement le score pour la Lazio avec un CSC (1-0, 9ème) mais D’ambrosio remettait les deux formations à égalité (1-1, 29ème) avant qu’Anderson ne redonne un avantage à la Lazio (2-1, 41ème). Après la pause Icardi sur pénalty entretenait encore l’espoir d’un retour (2-2, 78ème) et en profitait pour rejoindre Ciro Immobile en tête du classement des buteurs (29 buts chacun).

Réduit à 10 suite à l’expulsion de Lulic, la Lazio craquait quelques instants plus tard suite à un but de Vecino (2-3, 81ème). Dans les arrêts de jeu, c’est Patric qui écopait à son tour d’un carton rouge. Battus et réduits à 9, les coéquipiers d’Immobile évolueront en Ligue Europa la saison prochaine contrairement à l’Inter qui va redécouvrir la Ligue des Champions. Les deux équipes finissent à égalité de points mais la différence de buts particulière est à l'avantage des Nerazzurri.













La Roma tranquille, le Milan atomise la Fiorentina

Avec ce revers de la Lazio, la Roma était sûre de terminer à la 3ème place. Mais les partenaires de Maxime Gonalons, titularisé contre Sassuolo ont assuré l’essentiel en s’imposant à l’extérieur grâce à un but contre son camp de Pegolo (0-1, 45+1).





Côté Rossonero, l’objectif était de ravir la 6ème place directement qualificative pour la Ligue Europa. Il fallait pour cela l’emporter contre la Fiorentina et espérer un faux pas de l’Atalanta qui les devançait au classement. Les deux choses se sont produites avec un revers du club de Bergame, battu par Cagliari (1-0) alors que le Milan AC n’a pas fait dans le détail avec une victoire 5-1 contre la Viola grâce à des buts de Calhanoglu (1-0, 23ème), Cutrone (41ème et 59ème), Kalinic (49ème) et Bonaventura (76ème) alors que la Fiorentina avait pourtant ouvert le score au bout de 20 minutes (Simeone).

En bas du classement, Crotone, battu 2-1 par Naples accompagne l’Hellas Verone et Benevento en Serie B.