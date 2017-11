Serie A : l'AS Rome prend le meilleur sur la Lazio

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

L'AS Rome est sorti vainqueur du derby romain après avoir buté sur la défense très bien en place de la Lazio pendant toute la première mi-temps. La Louve s'installe provisoirement sur le podium.





La bonne défense de la Lazio

La Lazio a fait parler ses vertus défensives durant ce derby bouillant, dans lequel les duels ont parfois été âpres et sanctionnés d'un carton jaune. Un derby pendant lequel, aussi, l'arbitrage n'a pas été bon du tout. L'assistant n'avait effectivement pas vu le hors-jeu de Ciro Immobile alors qu'il avait marqué (ouverture du score logiquement annulée à l'arrivée) et le principal avait d'abord oublié un penalty en faveur de la Lazio avant que la vidéo ne vienne finalement l'accorder. Ce coup de pied arrêté, transformé par Immobile, a eu le mérite de relancer un match que la Louve avait en main.





Cinq minutes

Car la Roma a longtemps eu toutes les peines du monde à prendre le dessus sur la Lazio, positionnée très bas. Mais, au retour des vestiaires, Perotti a transformé un penalty (49e) et, dans la foulée, Nainggolan en a ajouté un deuxième avec une belle frappe croisée (54e). En cinq minutes, la Louve a donc fait plier son adversaire, qui paraissait assommé après avoir concédé ces deux buts hyper rapidement. Le penalty marqué par Immobile (72e) a redonné un peu de baume au cœur aux hommes d'Inzaghi. Mais ils n'ont pas trouvé la force pour égaliser.





La Louve se place sur le podium

Grâce à ce derby remporté, l'AS Rome monte provisoirement sur le podium en se rapprochant à respectivement un et deux point(s) de la Juventus Turin et de Naples. C'est une excellente affaire pour le club de la capitale italienne puisque, non content de s'offrir le scalp de son rival historique, il réalise une excellente opération au championnat dans l'optique, éventuel, du titre. En tout cas, ce succès a bel et bien affirmé ses ambitions.