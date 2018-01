Serie A : mené au score, l'inter arrache le nul face à la Roma

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

L'Inter Milan, qui n'arrive plus à gagner, et la Roma, mise sous pression par la Lazio et pas au mieux ces derniers temps, se sont quittés sur un match nul à l'issue du choc de Serie A.





L'Inter cède le premier

La Roma, trois matches sans victoire, et l'Inter Milan, cinq rencontres sans succès, s'affrontaient dimanche soir dans ce qui ressemblait à un choc de la peur. Le résultat final a logiquement été à la hauteur entre deux équipes en manque de confiance. Avant la pause, les Giallorossi ont été les plus entreprenants et ils ont été récompensés de leurs intentions en prenant un but d'avance grâce à Stephan El Shaarawy (31e). Mais il n'a pas suffi.



L'Inter réagit





En seconde période, l'ennui a commencé à gagner du terrain. L'Inter a confirmé ses difficultés à produire du jeu et à se montrer emballant offensivement. Sauf dans le dernier quart d'heure du match, après un poteau touché par Icardi. Enchaînant les occasions franches dans la surface romaine, les hommes de Luciano Spaletti ont fini par y croire et avoir gain de cause grâce à un but de la tête de Vecino (86e). L'AS Rome, incapable de se mettre à l'abri et endormie par son adversaire, s'est fait cueillir.





Un nul qui n'arrange personne

Bien évidemment, au vu de la forme du moment des deux clubs, ce match nul n'arrange personne au classement. L'Inter ne sait plus gagner et se retrouve quatrième derrière la Lazio, qui compte le même nombre de points mais a joué un match de moins. De son côté, la Louve manque l'occasion de revenir sur son adversaire du soir et de répondre à la Lazio, le grand rival. Une journée à oublier.