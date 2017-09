Serie A - Napoli : Mertens inscrit un but d'anthologie face à la Lazio Rome (VIDEO)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Mertens claque un lob dantesque

Dries Mertens est en pleine bourre. Auteur de 6 buts depuis le début de la saison, l'international belge s'est à nouveau illustré en bien mercredi soir sur la pelouse du Stadio Olimpico face à la Lazio, en inscrivant un lob en pivot absolument extraordinaire.

Auteur du 3e but du Napoli à la 59e minute, l'attaquant a mis la formation de Maurizio Sarri à l'abri et s'est surtout offert le plus beaut but depuis le début de la saison 2017/2018 en Serie A.

Vainqueur face à la Lazio (1-4), Naples, qui a remporté ses cinq premières rencontres de la saison, a conservé les commandes de la Serie A devant la Juventus Turin.













Dries Mertens au Napoli : les chiffres

Bilan total depuis 2013/2014

194 rencontres - 75 buts / 49 passes décisives

Ligue des champions - 15 rencontres : 5 byuts / 7 passes décisives

Serie A - 137 rencontres : 56 buts / 34 passes décisives

Coupe d'Italie - 13 rencontres : 4 buts / 1 passe décisive





Saison 2017/2018

8 rencontres - 6 buts / 1 passe décisive

Ligue des champions - 1 match : 0 but / 1 passe décisive

Ligue des champions (barrages) - 2 matchs : 1 but / 1 passe décisive

Serie A - 5 rencontres / 1 passe décisive