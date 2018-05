Serie A : Parme, retour dans la lumière après 3 ans dans l'ombre

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il faut croire que certaines légendes du football ne meurent jamais. Il y a eu l’exemple des Glasgow rangers en Ecosse, rétrogradé également en 4ème division en 2013, et de retour parmi l’élite 3 ans après. En Italie, c’est Parme, désormais appelé le Parma Calcio 1913 qui a réussi une performance similaire en enchainant 3 montées consécutives, du jamais vu dans le championnat italien !





De la Serie D à la Serie A en seulement 3 ans !

Avant la 42ème et dernière journée de Serie B, Parme était dans une mauvaise posture. Troisième derrière Empoli sûr de sa première place et Frosinone, les Parmesans ne pouvaient compter que sur un miracle pour remonter directement en Serie A sans passer par les barrages. Il leur fallait s’imposer sur la pelouse de Spezia d’un certain Alberto Gilardino, et espérer dans le même temps une contre-performance de Frosinone qui les devançait d’un point.

Les coéquipiers du capitaine Alessandro Lucarelli, présent au club depuis 2008, ont rempli leur part du contrat en gagnant 2-0 à l’extérieur, mais ce n’est qu’à l’ultime minute de jeu que Foggia a égalisé contre Frosinone (2-2), permettant à Parme de ravir la deuxième place synonyme de Serie A ! Un retour parmi l’élite en 3 ans en partant de la Serie D, une performance jamais vue dans le football italien !









Alessandro Lucarelli, capitaine exemplaire

A la rétrogradation de Parme en 2015 pour problèmes financiers, Alessandro Lucarelli était le seul joueur à être resté dans l’effectif, prêt à jouer en Serie D au sein d’un club qu’il avait rejoint en 2008. A l’époque, déjà capitaine, le défenseur central déclarait « Je suis mort avec Parme, et avec Parme je veux renaître. » Trois après, Lucarelli qui porte toujours le brassard, a tenu parole et à 40 ans, il a largement participé à la remontée du Parma Calcio 1913 parmi l’élite.

Interrogé à la suite du succès à Spezia, le capitaine de Parme a d’ailleurs déclaré au micro de Sky Sport Italia qu’il avait tenu sa promesse : « J’ai dit que je ferai remonter Parme en Serie A. J’ai tenu ma promesse. C’est un parcours qu’on a commencé il y a 3 ans avec des supporters extraordinaires. Nous avons eu des moments difficiles, mais nous sommes toujours retombés sur nos pieds. Nous n’avons jamais abandonné et je suis fier d’avoir été leur capitaine. Maintenant je peux arrêter. Nous allons voir. Je veux juste fêter ça à présent. »