Serie A: la Roma est prête pour dire au revoir à Francesco Totti

La légende vivra éternellement, mais l'histoire de Francesco Totti joueur de l'AS Rome touche à sa fin. Cette saison 2016 -2017 est la dernière du capitaine de la Louve. Dans quelques jours, l'Italien de 40 ans et demi va porter le maillot romain pour la dernière fois.

Le stade olympique sera plein... mais Totti jouera-t-il ?



Le rendez-vous est pris. Ça se passera le dimanche 28 mai, à partir de 15 heures, au stade olympique de Rome. Lors de la 38e et dernière journée du championnat d'Italie, l'AS Rome accueillera le Genoa. Et si vous aviez envie de vous y rendre pour voir une dernière fois Francesco Totti dans son jardin, il fallait vous y prendre tôt. Le club a annoncé, ce 12 mai, que toutes les places ont été écoulées. L'enceinte de 70 000 places sera comble.

Mais ce AS Rome-Genoa ne sera peut-être pas un simple match où on fêtera le meilleur buteur (307 buts) et le joueur le plus capé (783 apparitions) de l'histoire des Giallorossi. En effet, le titre de champion d'Italie ne semble plus pouvoir échapper à la Juventus. En revanche, l'AS Rome doit défendre sa 2e place. A deux journées du terme, elle n'a qu'un point d'avance sur Naples. Si les Romains sont encore sous la menace napolitaine, il n'est pas certain que l'entraîneur Luciano Spalletti aligne d'entrée Totti, remplaçant cette saison et seulement titulaire une fois (le 21 septembre 2016 contre Crotone) en 15 apparitions.



Le capitaine romain laisse planer le doute sur son avenir



Et qu'il joue ou pas cette rencontre, Francesco Totti n'en n'a peut-être pas terminé avec le ballon rond. Le 10 mai, le champion du monde 2006 a fait une confidence : ce Roma-Genoa ne sera peut-être pas son ultime match. Et s'il décidait de poursuivre en fait sa carrière ailleurs ?

A l'heure actuelle, nul ne le sait, sauf lui peut-être. Il est difficile d'imaginer Francesco Totti avec un autre maillot que celui de la Louve ou de la Squadra Azzurra. Peut-être se laissera-t-il tenter par une expérience à l'étranger, en MLS, aux Emirats, en Chine ou dans un autre pays où les joueurs en fin de carrière vont jouer leurs derniers matches. Faisons un pari peu dangereux : on parie qu'il ne rejoindra pas la Lazio Rome !!