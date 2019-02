Serie A : Cristiano Ronaldo n’a pas suffi [Vidéo]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Alors que les Champions d’Italie ont mené de deux buts à 20 minutes de la fin, la Juventus a fini par concéder le match nul contre Parme (3-3), malgré deux réalisations de Cristiano Ronaldo, désormais seul meilleur buteur du championnat.





Impliqué sur 23 buts en 22 matches

Le Portugais a une nouvelle fois été l’homme de la rencontre côté turinois. Impliqué directement sur les trois réalisations de la Vieille Dame, Cristiano Ronaldo a longtemps cru pouvoir donner les trois points de la victoire à son club. Auteur de l’ouverture du score sur une passe de Blaise Matuidi, il a ensuite dévié un ballon que Daniele Rugani a glissé au fond des filets avant d’inscrire son doublé d’une superbe tête.

Le Portugais compte 17 buts mais il a aussi délivré 6 passes décisives pour ses coéquipiers. En clair, en 22 matches de championnat, le quintuple Ballon d’Or est directement impliqué sur 23 réalisations de son club. Meilleur buteur de Serie A, il est bien parti pour remporter en fin d'année ce titre individuel qu’il n’a plus conquis depuis 2015 avec le Real Madrid.













Encore 9 points d’avance sur Naples

Si l’avance de la Juve sur ses poursuivants s’est réduite suite à ce nul, elle reste néanmoins conséquente avec neuf points sur Naples. A l'exception du PSG, dans les grands championnats européens, aucun club ne dispose de l’avance de la Juventus sur le deuxième. Mais la semaine a été dure pour les Bianconeri qui ont dit adieu à leur rêve de triplé suite à l’élimination en Coupe d’Italie.

La possibilité d’un doublé Serie A- Ligue des Champions demeure cependant possible et les prochaines semaines en diront plus à ce sujet, dans la mesure où après Sassuolo et Frosinone, les Turinois se rendront à Madrid pour y défier l’Atlético en Ligue des Champions avant de se déplacer à Bologne puis à Naples, soit quatre déplacements lors des cinq prochains matches.