Shanghai : Le transfert de Drogba vers Galatasaray annulé ?

Didier Drogba s'est engagé il y a quelques jours en faveur de Galatasaray. Un transfert contre lequel souhaite s'opposer le Shanghai Shenhua, l'ancien club de l'Ivoirien. Pour les dirigeants chinois, l'attaquant leur appartient toujours.

Drogba-Galatasaray, une histoire naissante qui pourrait brutalement s'arrêter. L'ancien club de l'Ivoirien, le Shanghai Shenhua a la ferme intention de s'opposer au transfert de son joueur.



Transfert à Galatasaray

Convoité par de nombreux clubs, Didier Drogba a finalement choisi la Turquie. Il y a quelques jours, l'ancien joueur de Shanghai s'est engagé en faveur de Galatasaray pour une durée d'un an et demie. Une belle opération pour le club stambouliote qui avait déjà enregistré l'arrivée de Wesley Sneijder au début du mercato. De son côté, l'attaquant retrouvera avec sa nouvelle équipe la Ligue des Champions le 20 prochain face à Schalke 04.



« Drogba toujours sous contrat »

Mais les plans de Didier Drogba pourraient être bouleversés par son ancien club : le Shanghai Shenhua. En effet, les dirigeants chinois ont manifesté leur mécontentement via un communiqué officiel, suite à l'annonce de son transfert à Galatasaray : « Le club est profondément choqué. Drogba est toujours un joueur du Shanghai Shenhua Football Club et le contrat entre les deux parties est encore dans sa période de validité. Nous comprenons son souhait de jouer la Ligue des Champions mais depuis son arrivée en juillet dernier nous avons respecté nos engagements ».



La FIFA va trancher

Pour rappel, le Shanghai Shenhua avait recruté Didier Drogba l'été dernier pour une durée de deux ans et demie. Le tout pour un montant de six millions d'euros. Aujourd'hui le club chinois ne compte pas en rester là : « Le Shanghai Shenhua FC est prêt à recueillir des preuves et à les présenter à la FIFA afin de protéger ses intérêts ». Actuellement en Afrique du Sud pour disputer la CAN, l'Ivoirien n'a pas réagi à ce nouveau rebondissement, tout comme Galatasaray.



Affaire à suivre ...

