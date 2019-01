Silas Wamangituka, la nouvelle pépite de Ligue 2 attise les convoitises

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Il a fini décembre en trombe avec en prime le titre de meilleur joueur Ligue 2 du mois et un but exceptionnel face à Grenoble avec une chevauchée de 40 mètres. Silas Wamangituka connait une progression exceptionnelle au plus haut niveau. Une très belle récompense pour le natif de Kinshasa qui a découvert la France il y a un peu plus de deux ans. A l’époque, il était proche de s’engager au centre de formation de Montpellier mais, faute de place, il a été dirigé par Robert Nouzaret vers Alès (National 3).









« Intelligence de jeu, forte capacité à éliminer en un contre un, très bon techniquement, très bon dans la protection du ballon », l’attaquant de 19 ans ne manque pas de qualité selon Olivier Belesi, son agent et tuteur, qui l’avait repéré dès son plus jeune âge en République Démocratique du Congo avec Black Montain sport Académie, Après une seule saison au niveau amateur, le talent du joueur, qui a Neymar comme modèle, convainc Pierre Dreossi, manager général du Paris FC, pour l’intégrer dans la réserve avec un contrat de stagiaire. Mais dès le stage de présaison, Wamangituka impressionne avec l’effectif professionnel dirigé par Mécha Bazdarevic et signe dans la foulée son premier contrat pro. « J’aime beaucoup ce gamin, expliquait l’entraîneur bosnien dans un entretien au Parisien (14 septembre). Il est à l’écoute, travailleur. Il est jeune, donc on ne lui met pas trop de pression. Mais s’il continue comme ça, il va progresser très vite et il ira loin. » Depuis sa première titularisation en Ligue 2 lors de la 12e journée, il n’a plus quitté le onze de départ avec déjà quatre buts à son actif et une passe décisive. Et cela paie aussi pour son club, invaincu depuis 5 matches.

Ses performances ne passent pas inaperçues. Selon nos informations, son profil intéresse déjà plusieurs clubs du haut de tableau en Ligue 1. Le LOSC et l’Olympique Lyonnais le suivent notamment mais des émissaires de clubs européens sont venus le superviser depuis plusieurs semaines ( Olympiakos, Newcastle, Notingham Forrest, Fiorentina, Schalke 04). Un intérêt qui n’empêche pas le joueur de vivre cette situation avec tranquillité et avec le soutien de ses coéquipiers pour progresser.