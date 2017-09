Solide face à Toulouse, l'OM a transformé l'essai

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Une semaine après avoir renoué avec le succès en championnat à Amiens, l'Olympique de Marseille a confirmé son embellie en domptant Toulouse à l'Orange Vélodrome.





Intéressants devant…

L'OM va mieux. Merci pour lui. Les hommes de Rudi Garcia, alignés en 4-2-3-1, ont transformé l'essai après leur victoire face à Amiens qui était nécessaire après deux revers de rang. Face à Toulouse, les Phocéens ont démarré la rencontre tambour battant, revendiquant une meilleure implication et une agressivité positive pour étouffer leurs adversaires. En faisant preuve d'une telle solidité, Marseille s'est facilité la tâche en passant surtout par la droite et avec du jeu simple en triangle. Ocampos, Njie, Thauvin et Payet ont été très remuants et leurs efforts ont été récompensés une première fois grâce à Thauvin (32e).



… solides derrière

Les Marseillais ont dû attendre avant de faire plier puis rompre la défense toulousaine mais on peut affirmer qu'ils n'ont pas été trop inquiétés dans leur propre surface. Et sur les rares contres du TéFéCé, ils n'ont pas cédé. Il fallait néanmoins mettre un deuxième but pour se mettre à l'abri et c'est Ocampos, avec un peu de réussite sur un corner parfaitement botté par Payet, qui a offert ce confort à son équipe. Jusqu'au coup de sifflet final, on n'a aucunement douté de la sérénité d'un OM qui semble se retrouver ces derniers jours.





La victoire et le top 5

Ce deuxième succès d'affilé en Ligue 1 permet à l'OM de prendre place dans le top 5 de Ligue 1, à une longueur de Saint-Etienne et à deux points du podium. Plus important, sans doute, les Olympiens ont montré de la maîtrise et de la supériorité face à Toulouse, une équipe qui sait poser des problèmes. Rendez-vous dans une semaine pour le choc du sud face à Nice à l'Allianz Riviera. Pour une nouvelle confirmation ?