Le sommaire de Téléfoot du dimanche 21 avril 2013

Ce dimanche, Téléfoot propose au sommaire de l'émission : Interview exclusive de Ribéry ; Finale de la Coupe de la Ligue ; Paris, et maintenant ? ; Mourinho file à l'anglaise ; Un Samedi en Europe... et toutes les rubriques habituelles de l'émission.

Ce dimanche, TELEFOOT sera présenté par Christian Jeanpierre avec Frédéric Calenge.



Bayern Munich - Ribéry : " Je veux finir ma carrière au Bayern "

La demi-finale de Ligue des Champions face à Barcelone, son avenir au Bayern Munich, son statut et ses états d'âme en Equipe de France... Dans un entretien exceptionnel, Franck Ribéry se confie en toute intimité. Une exclusivité Téléfoot.



Coupe de la Ligue - C'est la lutte finale !

D'un côté, la légende verte ; de l'autre, le fol espoir de Bretagne... Qui de Saint-Etienne ou de Rennes va décrocher le gros lot en finale de la Coupe de la Ligue ? Comment les deux équipes ont-elles préparé le rendez-vous de leur saison ? Téléfoot sera également en duplex et en direct, dimanche matin, avec les vainqueurs. Un rendez-vous exceptionnel.



Paris SG - Paris, et maintenant ?

Comment les Parisiens ont-ils digéré la gifle subie à Evian ? Pourquoi Carlo Ancelotti est-il sorti de ses gonds ? Quels sont les joueurs qui vont payer cette sortie de route ? Pour quelles raisons cette défaite peut-elle être lourde de conséquences ? Analyse.



Transfert - Mourinho file à l'anglaise

Les grandes manoeuvres s'intensifient autour de l'avenir de José Mourinho. Pour quelles raisons veut-il quitter le Real Madrid ? Comment le retour du Portugais à Chelsea pourrait déclencher un impressionnant jeu des chaises musicales chez les entraîneurs-stars ? Pourquoi le PSG est-il concerné ? C'est l'enquête de Téléfoot.



Un Samedi en Europe Spécial Ligue des Champions

Dans quel état d'esprit le Real Madrid abordera-t-il son rendez-vous contre le Bétis Séville ? Tito Vilanova prendra-t-il le risque de faire jouer Lionel Messi face à Levante ? Le Bayern préservera-t-il ses stars contre Hanovre ? Pourquoi les supporters de Dortmund vont-ils faire la fête face à Mayence ? Découvrez toute l'actualité des quatre demi-finalistes de la Ligue des Champions dans Téléfoot.



Retrouvez également notre rubrique le Fast Foot et les plus beaux buts de tous les championnats européens.