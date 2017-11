Sondage : les Italiens veulent Carlo Ancelotti comme nouveau sélectionneur

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Au lendemain de la non-qualification de l'Italie pour la Coupe du monde 2018, les médias et les supporters de la Squadra Azzurra cherchent déjà un successeur à Giampiero Ventura. Et d'après le sondage de la Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti a beaucoup de partisans.

L'Italie n'a pas vraiment le temps de pleurer. Bien sûr, elle souffre : en concédant le nul 0-0 en barrage retour à San Siro contre la Suède, elle a raté la qualification pour la Coupe du monde 2018. Et un Mondial sans les quadruples vainqueurs du trophée Jules-Rimet, c'est inédit depuis 1958. Mais il est déjà temps de penser à demain.





Ventura bientôt emporté par la tornade ?



L'avenir de la Squadra Azzurra s'écrira sans Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli et Daniele De Rossi, les anciens désormais retraités internationaux. S'écrira-t-il aussi sans Giampiero Ventura ? C'est fort probable. Le sélectionneur n'a pas démissionné dans la foulée de l'échec du lundi 13 novembre 2017, en dépit des rumeurs et des critiques. Mais après un tel fiasco, il apparaît compliqué d'imaginer Ventura encore à la tête de la sélection nationale.



Sur son site, la Gazzetta dello sport - journal qui a vu sa cote chuter à la Bourse après le match retour contre la Suède - a lancé une consultation : qui doit succéder à Giampiero Ventura ? Et les résultats sont clairs. Les personnes consultées choisissent massivement Carlo Ancelotti.





Ancelotti séduit 2 Italiens sur 3



Sans poste depuis son éviction au Bayern Munich en septembre dernier, le "Mister" a recueilli plus de 85 000 votes en quelques heures. En termes de pourcentage, il est le premier choix, et de loin, avec plus de 67% des suffrages. L'ancien coach de la Juve, de l'AC Milan, de Chelsea, du PSG et du Real Madrid jouit d'une énorme cote en Italie. Avec ses cinq victoires en Ligue des champions (deux en tant que joueur de l'AC Milan, deux en tant que coach de l'AC Milan et une à la tête du Real Madrid), Carlo Ancelotti séduit. Mais si Giampiero Ventura s'en va, "Carletto" acceptera-t-il le challenge ? Quand il a quitté le Bayern, l'entraîneur a déclaré qu'il voulait prendre au mois une année entière de repos.





Beaucoup plaident pour un retour de Conte



Selon le sondage de la Gazzetta dello Sport, le 2e entraîneur le plus plébiscité est... Antonio Conte, le prédécesseur de Ventura. Celui-ci avait mené la Squadra jusqu'en quarts de finale de l'Euro 2016. Il a laissé de bons souvenirs en Italie. Conte, qui a pris la tête de Chelsea après le dernier Euro, recueille 22% des votes. Les deux derniers sont Massimiliano Allegri, le coach de la Juventus, et Roberto Mancini, en poste au Zénith Saint-Pétersbourg. Tous les deux sont au coude à coude avec 5% des suffrages.