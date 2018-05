Soulier d'or européen 2018: le règne absolu de Lionel Messi

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Ils ont tous les deux dépassé la trentaine, mais ils ne faiblissent toujours pas, alignant les records et repoussant chaque semaine un peu plus les limites. Entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les chiffres s'affolent toujours autant. Cette fois, l'Argentin a pris l'avantage sur le Portugais au niveau du Soulier d'or européen. Le titre 2018 est revenu officiellement au premier.

Meilleur buteur, meilleur passeur, Messi a tout écrasé



Il n'y avait plus beaucoup de suspense depuis quelques jours et la fin du championnat d'Angleterre. Sauf exploit de Harry Kane (30 buts), Mauro Icardi (29 buts) ou Ciro Immobile (29 buts), l'Egyptien Mohamed Salah était le seul à pouvoir contester le titre à Lionel Messi. Mais l'attaquant de Liverpool s'est arrêté à 32 buts. Et le titre est donc revenu à Lionel Messi, qui avait déjà atteint les 34 buts début mai.

Celui que l'on surnomme "La Pulga" n'a pas eu besoin de marquer dimanche 20 mai pour obtenir ce Soulier d'or (il est entré pour les 23 dernières minutes du match contre la Real Sociedad, celui des adieux d'Andrés Iniesta). La récompense lui était déjà promise après sa saison exceptionnelle.

Leo Messi a tout simplement écrasé la concurrence en Liga cette saison. Pichichi pour la sixième fois de sa carrière, il a trouvé le chemin des filets à 34 reprises en 36 matches. Dans le détail, comme le souligne le site d'analyses footballistiques Squawka, l'Argentin est le meilleur buteur depuis l'extérieur de la surface (8 buts) et le meilleur buteur sur coup franc (6 buts). Et en plus d'être le meilleur buteur du championnat, Lionel Messi est aussi le meilleur passeur (12 passes décisives), à égalité avec son coéquipier Luis Suarez et Pablo Fornals de Villarreal.



La machine argentine et CR7 sont insatiables



Cette saison 2017-2018 n'est pas la plus aboutie pour Messi. En 2011-2012, le Blaugrana avait marqué 50 buts, un record. Mais cette saison compte assurément parmi les plus abouties sur le plan national. C'est la 5e fois que le quintuple Ballon d'Or termine Soulier d'or européen, après 2010, 2012, 2013 et 2017. Il devance désormais Cristiano Ronaldo, 4 fois titré (une fois avec Manchester United en 2008, trois fois avec le Real Madrid en 2011, 2014 à égalité avec Luis Suarez et 2015).

L'hégémonie de l'infernal duo Messi-Ronaldo saute à nouveau aux yeux. Si on omet l'année 2014 où CR7 avait dû partager avec Suarez (alors à Liverpool), il faut remonter à 2009 pour trouver un autre buteur récompensé. Cette année-là, le Soulier d'or européen revint à Diego Forlan (Atlético de Madrid).

En Espagne, Lionel Messi a rejoint Alfredo Di Stéfano, Hugo Sanchez et Quini avec son 5e titre de meilleur buteur. Seul Zarra, l'illustre buteur historique de l'Athletic Bilbao (six fois Pichichi), fait mieux. Mais pour combien de temps encore ? L'orge argentin, qui fêtera ses 31 ans dans un peu plus d'un mois, n'a sans doute pas l'intention de faiblir. Cela nous promet encore de belles performances pour la saison prochaine.