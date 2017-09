Les stars émues par le documentaire sur Zidane

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Ce dimanche 3 septembre, pour les quarante ans de Téléfoot, un documentaire exceptionnel, intitulé « Zidane à cœur ouvert » a été diffusé. Et les stars ont été émues, tout autant que Zidane, par ces images retraçant la carrière du joueur.

Dès la diffusion du documentaire, les stars ont réagi sur les réseaux sociaux. Il y a tout d'abord les acteurs du football comme Chris Mavinga, Jimmy Cabot ou encore Wendie Renard.

Et de manière plus générale, les amoureux du foot ont également apprécié tout particulièrement ce reportage à l'image de Denis Brogniart, présentateur de Koh-Lanta et d'Automoto, Nathalie Iannetta ou Isabelle Ithurburu.