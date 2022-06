Statistiques : le Borussia Dortmund plus fort que le Barça et le Real ?

Impressionnant depuis le début de la saison et emmené par un Pierre-Emerick Aubameyang exceptionnel, le club de la Ruhr dispose d'une attaque de feu lui permettant de rivaliser avec les autres grosses écuries européennes.

C'est une formule classique mais il est toujours bien de la rappeler : « les chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi ». Pourtant, certaines statistiques sont intraitables au moment de dresser des bilans. C'est le cas en football et l'une d'entre elles prouvent que le Borussia Dortmund dispose d'une attaque presque aussi forte que le FC Barcelone et le Real Madrid... combiné !

Aubameyang : « Je veux faire comme Ronaldo ou Messi »

Des chiffres à relativiser

Cela étant, il convient de relativiser toutes ces statistiques. D'abord, le Barça et le Real ont joué moins de matches que le Borussia, ce qui laisse mathématiquement moins de chances de marquer plus de buts. Par ailleurs, les deux géants espagnols ont également été pénalisés par de très nombreuses blessures sur le plan offensif, avec Neymar et Lionel Messi pour le club blaugrana ou encore Gareth Bale, Karim Benzema et James Rodriguez, entre autres, du côté des Merengue. Côté allemand, seul Marco Reus a réellement manqué à la formation, le natif de ayant malheureusement raté quelques matches à cause d'une orteil douloureux en septembre puis d'une déchirure aux ichio-jambiers en novembre.

S'il faut donc toujours comparer ce qui est comparable, ces chiffres n'en demeurent pas moins impressionnants pour une équipe qui ne cesse de nous faire plaisir par le jeu qu'elle propose depuis quelques années.