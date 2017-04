Les stats ont parlé : non, le meilleur dribbleur d’Europe n'est pas Eden Hazard !

Par Martin TRAN | Ecrit pour TF1 |

Le CIES a dévoilé dans sa newsletter quotidienne son Top 100 des meilleurs dribbleurs d’Europe. Et, surprise, c’est le joueur de Middlesbrough Adama Traoré qui domine ce classement devant Eden Hazard et le Bastiais Allan Saint-Maximin.

Un ex de la Masia meilleur dribbleur d’Europe

Surprise : dans sa newsletter hebdomadaire, le CIES Football Observatory a dévoilé son classement des meilleurs dribbleurs des cinq grands championnats européens, et c’est Adama Traoré, qui évolue à Middlesbrough, qui domine ce classement. Avec 194 dribbles tentés et un taux de réussite égal à 70%, le milieu offensif formé à la Masia (le centre de formation du FC Barcelone) devance Eden Hazard et… Allan Saint-Maximin, le jeune attaquant de l’AS Monaco prêté au SC Bastia.

Neymar 4è, Messi 6è, Sanchez 8è

Derrière ce trio de tête, on retrouve la star brésilienne du FC Barcelone Neymar et l’attaquant de Crystal Palace Wilfred Zaha. Lionel Messi se classe lui 6ème de ce top 100, devant le milieu de terrain de Tottenham Moussa Dembele, l’attaquant chilien d’Arsenal Alexis Sanchez. Ensuite, surprise encore, le jeune Nantais Amine Harit et le Brésilien de la Lazio Rome Felipe Anderson ferment le top 10.

Saint-Maximin et Amine Harit dominent la Ligue 1

Vous l’avez vu : deux joueurs de Ligue 1 se hissent dans ce top 10, deux jeunes attaquants avec Allan Saint-Maximin et Amine Harit. Suivent, en Ligue 1, le Niçois Wylan Cyprien (11ème), le joueur du MHSC Ryad Boudebouz (13ème), le Toulousain Oscar Trejo (15ème), le milieu italien du PSG Marco Verratti (16ème) et le Guingampais Yannis Salibur (19ème).

A titre d’information, Paul Pogba se classe 18ème, Ousmane Dembélé 22ème (ex-aequo avec Geoffrey Kondogbia) et Florian Thauvin 24ème.

Découvrez le classement entier >> ICI <<