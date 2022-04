Luis Suarez, l'outsider oublié du Ballon d'Or

On parle encore d'un duel Ronaldo/Messi arbitré par Griezmann pour l'attribution du Balllon d'Or 2016, pourtant le Soulier d'Or est un candidat crédible.

Alors que le futur trio du Ballon d’Or, Ronaldo, Griezmann, Messi, semble déjà entériné, que la presse espagnole fait de l’Argentin son favori alors que le sacre du Portugais semble acquis, un joueur est bizarrement absent des débats. Auteur d’une saison époustouflante avec le Barça et récemment récompensé par le Soulier d’Or, Luis Suarez a cependant tout pour être un outsider crédible.

Si Messi est candidat, que dire de l’Uruguayen ?

C’est la hype de la semaine de l’autre côté des Pyrénées, la presse ibérique milite pour que la récompense reste la propriété de la Pulga. Pourtant, l’argentin n’est peut-être même pas le meilleur joueur de son équipe cette année.



En effet, le joueur clé du Barça en 2015/2016 a bien été l’Uruguayen. Auteur de 60 buts et 22 passes décisives, il s’est montré plus efficace que son leader et ses 50 buts et 27 passes. La Liga a d’ailleurs récompensé Suarez en le nommant meilleur joueur du championnat hors UE, devançant un certain Messi…



MSN have scored 1⃣0⃣0⃣ goals in 2016



Messi 38

Suarez 42

Neymar 20 pic.twitter.com/nrZL5ImWgZ dash; Leo Messi (@messi10stats) 19 octobre 2016

La limite d’un système bicéphale

Le peu de considération apportée à la candidature du serial mordeur est symptomatique du Ballon d’Or qui se résume depuis 2008 à un duel Messi /Ronaldo. Si ces deux joueurs d’exception ont sans conteste survolé la dernière décennie, il faudra que le grand public essaye de voir aussi les performances des autres joueurs.



Aujourd’hui, à performances égales, les deux hommes, plus médiatiques, sont privilégiés à leurs adversaires. Ils risquent d’ailleurs encore de truster les deux premières places de l’édition 2016 alors que Suarez et Griezmann auraient clairement leur mot à dire…