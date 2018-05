Succession d’Arsène Wenger à Arsenal : Arteta grand favori selon la BBC

Par Vincent Guillot | Ecrit pour TF1 |

Arsène Wenger a donc décidé de mettre fin à un règne de 22 saisons sur le banc des gunners. Depuis que le coach français a annoncé cette décision, une question se pose : qui pour lui succéder ? Actuellement adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, l’ancien gunner – et parisien ! – Mikel Arteta serait le grand favori selon la BBC. Le journal catalan Sport précise lui, qu’une réunion se serait tenue chez les citizens entre l’intéressé, Guardiola et Txiki Begiristain le directeur du football des blues de Manchester. Le club serait assez favorable au départ d’Arteta vers Arsenal. Le coach en chef a même affiché en conférence de presse son soutien à son adjoint : « Je veux le meilleur pour mes amis ».





Wenger valide, le vestiaire moins...





Arsène Wenger lui-même s’est déclaré favorable à cette nomination. Sur beIN sports il s’est montré élogieux envers son ancien capitaine : «Arteta était un leader, il a une bonne passion pour le jeu et il connaît bien le club. Il sait ce qui est important ici et il était le capitaine. Il a également été un assistant de Guardiola, donc je pense qu'il a les qualités» . Cependant l’idée ne ferait pas l’unanimité dans le vestiaire d’Arsenal. D’après le Daily Mirror, l’ancien gunner avait pour habitude lorsqu’il évoluait au sein du club londonien à se prendre déjà pour le coach et à se donner trop d’importance. Son arrivée en tant qu’entraîneur à 36 ans seulement diviserait au sein de l’effectif selon le quotidien britannique. Les autres noms ayant circulé pour la succession Wenger sont ceux de Patrick Vieira, pour l’instant loin dans la course et celui Massimiliano Allegri, qui fait figure de plan B pour le moment.