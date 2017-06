Les Suédois ne veulent plus revoir Ibrahimovic en sélection !

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Une vidéo récente de Zlatan Ibrahimovic a lancé la rumeur : et si le buteur reprenait du service avec l’équipe nationale ? On ignore ses intentions, mais les fans, d’après un sondage, ne sont pas convaincus du tout par cette hypothèse.

La page Zlatan Ibrahimovic avec la sélection nationale suédoise s’est tournée en juin dernier, à l’issue de l’Euro 2016 où les Vikings ont été éliminés dès la phase de poules. Après 15 années de service, l’attaquant a pris sa retraite internationale.

Une vidéo énigmatique

Vendredi 9 juin, l’ancien joueur du PSG a posté une vidéo sur son compte Instagram. Le clip dure quelques secondes, avec une petite musique jouée à la flûte en fond sonore. Ibrahimovic est dans un lit et on ne voit que ses pieds, d’abord cachés sous la couette. Quand il écarte la couverture, on s’aperçoit qu’il porte des chaussures de foot sur lesquelles figure le drapeau suédois.

Il n’en fallait pas plus pour qu’en Suède, cette vidéo soit interprétée comme un message : et si Zlatan Ibrahimovic voulait sortir de sa retraite pour porter à nouveau le maillot de la sélection nationale ?





Une publication partagée par IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) le 9 Juin 2017 à 14h23 PDT

Pour les fans, c’est non à 65%

Aftonbladet, l’un des principaux quotidiens sportifs suédois, a posé la question à ses lecteurs : souhaitent-ils revoir Ibrahimovic en sélection ? Et la réponse est sans appel : 65% des personnes ayant répondu ne veulent pas d’un come-back du meilleur buteur de l’histoire de la Suède (62 buts en 116 sélections). Peut-être que la victoire de l’équipe nationale contre la France en éliminatoires de la Coupe du monde 2018 (2-1) a influencé cette consultation.

L’histoire contrariée d’Ibra avec la Coupe du monde

Rien ne permet de dire avec certitude que Zlatan Ibrahimovic veut revenir à coup sûr en sélection. Mais la perspective de disputer le Mondial 2018 serait très tentante. En 2002, l’attaquant n’avait pas encore 21 ans et n’était que remplaçant au sein de l’équipe suédoise, éliminée en huitièmes de finale par le Sénégal. Il n’entra en jeu qu’à deux reprises.

En 2006, il était titulaire mais il connut des soucis physiques et ne joua pas tous les matches. "Ibracadabra" ne marqua pas un but. Et en 2010 et 2014, la Suède ne se qualifia pas. Cette fois, elle est bien partie pour jouer au moins les barrages.