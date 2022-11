Suivez Marseille - Sheriff Tiraspol en direct !

Vainqueur à l'aller (1-2), Marseille reçoit ce soir le Sheriff Tiraspol au Stade Vélodrome en barrage de la Ligue Europa. Une rencontre à suivre en direct sur Telefoot.fr.

C'est avec confiance que l'OM accueille ce soir le Sheriff Tiraspol pour ce match de barrage retour de la Ligue Europa.



=>MARSEILLE - SHERIFF TIRASPOL EN DIRECT<=

Alors que la Canebière est en effervescence à cause de l'arrivée du célèbre Joey Barton à Marseille, l'équipe d'Elie Baup doit terminer le travail bien entamé au match aller (victoire 2 buts à 1 en Moldavie).





Une simple formalité ?



Sans manquer de respect au Sheriff Tiraspol, le niveau de cette équipe et le résultat du match aller laissent penser que l'OM ne devrait pas connaître trop de soucis pour se qualifier ce soir au Stade Vélodrome. Personne ne comprendrait, ni ne pardonnerait un faux-pas aux Phocéens.





La tête ailleurs



Le seul danger qui semble guetter les joueurs de Marseille réside peut-être dans l'agitation autour de la Commanderie ces dernières heures, avec les arrivées de Lucas Mendes et surtout Joey Barton, ainsi que le départ de Stéphane Mbia.



A part ça, rien ne devrait perturber une qualification tranquille de l'OM pour les phases de poule de la Ligue Europa.