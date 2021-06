Suivez le tirage au sort des huitièmes de la Ligue des Champions en streaming vidéo

Les seize candidats encore en course pour la victoire finale en C1 auront une oreille attentive à Nyon, en Suisse, ce lundi matin. C'est là-bas qu'aura lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue à suivre en direct et en streaming vidéo dès 12h.

Un peu moins d'une semaine après l'attribution des derniers sésames, la Ligue des Champions va passer aux choses sérieuses. Après la phase de poules, place au tirage au sort des huitièmes de finale. Il aura lieu ce lundi, à 12 heures à Monaco. Suivez-le en streaming vidéo sur le site de l’UEFA en cliquant sur le lien ci-dessous :



► SUIVEZ LE TIRAGE AU SORT DE LA LIGUE DES CHAMPIONS EN STREAMING VIDEO

L’Archive du jour : la nouvelle formule de la Ligue des champions

Le déroulé du tirage



Ce lundi, le PSG et l’AS Monaco connaîtront leur adversaire en huitièmes de finales de la Ligue des Champions. Les matchs aller se joueront les 16/17 et 23/24 février, alors que les matchs retours se disputeront les 7/8 et 14/15 mars.

Les règles du tirage au sort



Comme d’habitude, les confrontations entre équipes d’un même pays ne seront pas possibles lors de ces huitièmes de finales. Tout comme les confrontations entre formations issues du même groupe. Oubliez donc l'éventualité d'un duel franco-français entre le premier du groupe E, l'AS Monaco et le second du groupe A, le PSG, ou un énième Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Seulement deuxièmes de leurs poules en phase de qualification, la présence du Real Madrid, de Manchester City, du Bayern Munich et du PSG dans le deuxième chapeau promet un tirage au sort aussi piégeux et qu'équilibré pour les seize formations encore présentes dans la compétition. A titre d'exemples, pour les Monégasques, Benfica ou le FC Séville seront des proies plus abordables que le Bayern Munich. Pour le PSG, entre le FC Barcelone et Leicester, pas de doute que Thiago Silva Co ont déjà leur préférence.



Le rappel des pots