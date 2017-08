Supercoupe d'Espagne : Asensio et Benzema subliment le Real !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le match retour de la Supercoupe a été à l'avantage du Real Madrid. Vainqueur 2-0 du FC Barcelone, les Merengue remportent la compétition et peuvent notamment remercier Marco Asensio et Karim Benzema.

A croire que l'effectif du Real n'est composé que de joueurs d'exception. A la surprise générale Zidane a modifié son onze de départ et laissé Casemiro, Isco et Bale sur le banc. Les champions d'Espagne ont tout de même maîtrisé le Barça grâce notamment à Marco Asensio et Karim Benzema.





Benzema en vrai numéro 9

Les deux hommes sont les deux buteurs de la rencontre mais cela serait injuste de résumer leur match à leurs deux réalisations. Le Français évoluait à la pointe de l'attaque dans un 4-3-3 où il a fait souffrir Umtiti Mascherano et Pique. Il a plus joué comme un vrai attaquant de pointe même s'il lui est arrivé comme à son habitude de décrocher au milieu et sur les ailes. Très utile dans la construction du jeu à une ou deux touches, il a certes fait briller ses compères d'attaque mais Benzema s'est aussi illustré d'un point de vue offensif en se créant des occasions et en pressant constamment la défense catalane organisée dans un 3-5-2 en première période.

L'ancien Lyonnais a été récompensé de ses efforts par un but de vrai numéro 9 : suite à un débordement de Marcelo il a jailli devant Umtiti dans la surface. Après un joli un contrôle orienté, il reprend ensuite d'une volée du gauche imparable. Il s'agit de son premier but cet été (matches de préparation compris), mais étant donné l'état de forme affiché contre le Fc Barcelone, Benzema est parti pour en inscrire bien d'autres cette saison.









Asensio, l'homme de toutes les promesses.

En regardant la rencontre d'Asensio, il est difficile de croire qu'il n'a que 21 ans. Arrivé au Real depuis un an, le gaucher monte en puissance et semble parti pour une carrière phénoménale. Dès la quatrième minute, le numéro 20 madrilène décoche une frappe superbe de près de 25 mètres qui laisse Ter Stegen sans réponse. Son ouverture du score résume à elle seule le joueur : plein d'audace, qualité technique supérieur à la moyenne et réussite. Tout au long des 75 minutes qu'il a disputées, Asensio a été un poison pour les Catalans.

Initialement placé à gauche, il a été omniprésent sur les phases offensives et a encore prouvé que même titularisé dans un Clasico, il avait sa place dans le onze du Real. Mais cela ne représente pas réellement une surprise dans la mesure où l'attaquant a déjà prouvé son importance lors des rencontres de prestige : en Ligue des Champions il a marqué contre le Bayern Munich en demi-finale retour et il a inscrit le dernier but en finale contre la Juventus. Marco Asensio a déjà tout d’un grand joueur.













