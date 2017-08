Supercoupe d’Espagne : le drôle de match de Cristiano Ronaldo !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

En match aller de la Supercoupe d'Espagne, le Real Madrid s'est imposé 3-1 à Barcelone. Lors de cette rencontre, Ronaldo a tout connu, d'un but superbe à un retour au vestiaire précipité.

Le premier Clasico de la saison espagnole a réuni tous les ingrédients d'un grand match de football. Après une première mi-temps sans but, le niveau a nettement haussé après la pause, avec notamment un Real Madrid réellement impressionnant bénéficiant d'un but contre son camp de Piqué pour ouvrir le score (0-1, 50ème). Entré en jeu à la 58ème minute, Cristiano Ronaldo a été l'acteur principal de la seconde période.





24 minutes de jeu, 1 but, 1 dédicace à Messi et 1 rouge

Après une préparation raccourcie suite à un retour de vacances tardif, CR7 est déjà prêt. N'ayant joué que quelques minutes en Supercoupe d'Europe, Zidane comptait donner 30 minutes de jeu à son attaquant. Remplaçant Benzema à l'heure de jeu, le numéro 7 merengue a vu Messi égaliser sur un pénalty généreusement accordé à Luis Suarez (1-1, 77ème). Mais Cristiano Ronaldo, parfaitement lancé par Isco encore excellent dimanche soir, redonnait dans la foulée l'avantage à son équipe d'une frappe magnifique en pleine lucarne.

Le Ballon d'Or en profitait pour célébrer son but à la manière de Messi lors du dernier clasico entre les deux formations : il a retiré son maillot pour le montrer au public ! Il récolte alors un carton logique (1-2, 80ème). Mal lui en a pris puisque deux minutes plus tard à la lutte avec Umtiti, il s'écroule dans la surface. L'arbitre croit à une simulation et opte pour une décision très sévère : deuxième avertissement synonyme d'exclusion, seulement 24 minutes après son entrée en jeu !





Entre 4 et 12 matches de suspension ?

Alors que la star portugaise revenait en forme à la vitesse grand V au sein de l'effectif madrilène, ce carton rouge risque de lui coûter très cher. Car Ronaldo a en effet protesté son expulsion mais de la pire manière qui soit : mécontent de la décision de l'arbitre il l'a ensuite légèrement poussé dans le dos avec sa main.

Selon le journal madrilène Marca, si l'on se réfère à l'article 96 du règlement de la fédération espagnole, le fait d'être rentré en contact physique avec l'arbitre pour manifester son mécontentement pourrait lui valoir entre 4 et 12 rencontres de suspension en Liga ! Son rouge l'empêche automatiquement d'être convoqué pour le match retour de supercoupe d'Espagne, mais son agacement pourrait le priver d'une bonne partie du début du championnat espagnol. Décidément Ronaldo est passé par tous les sentiments lors de ce Clasico...