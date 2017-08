Supercoupe d’Espagne : les performances incroyables de Zidane !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il n’a qu’un an et demi d’expérience mais à la tête du Real Madrid, mais Zinédine Zidane continue de prouver qu’il n’a rien à envier aux techniciens plus expérimentés. Dimanche soir pour la Supercoupe d’Espagne son équipe a donné une leçon au FC Barcelone, même réduite à dix enfin de rencontre suite à l’expulsion de Cristiano Ronaldo.Avec ce succès en terres catalanes, « Zizou » continue d’écrire sa légende.





Zidane, invaincu au Camp Nou

La performance est de taille pour le Real Madrid. En s’imposant 1-3 à Barcelone, la formation merengue a infligé un revers à la meilleure équipe à domicile de la saison dernière. Les coéquipiers de Lionel Messi ne s’étaient inclinés qu’une seule fois à domicile en championnat, et restaient invaincus toutes compétitions confondues au Camp Nou en 2017.

Le Real a donc mis fin à cette série. Mais il ne s’agit que d’une petite surprise dans la mesure où Madrid version Zidane voyage très bien. Les champions d’Espagne étaient d’ailleurs la meilleure équipe de Liga à l’extérieur l’an passé. Et Zidane semble connaître à merveille les solutions pour rester invaincu lors des Clasicos disputés à Barcelone : en trois parties jouées en Catalogne, son Real s’est imposé à deux reprises pour un nul. Pour un entraîneur novice, la performance est de taille.













67ème match consécutif avec un but inscrit

Le Real de Zidane est aussi placé sous le signe de l’offensive. Pour trouver trace d’une rencontre des Champions d’Europe où ils ne sont pas parvenus à inscrire un but, il faut remonter à la demi-finale aller de la Ligue des Champions en 2016 ! Opposés à Manchester City, les Merengue repartent d’Angleterre avec un 0-0. C’était le 26 avril 2016. Depuis la formation de Zidane a marqué à chacune de ses sorties.

Cela fait donc 67 matches officiels que le Real marque au moins un but lors de ses matches, un record au niveau européen. Au niveau mondial, une seule équipe a fait mieux. Il s’agissait de la formation brésilienne de Santos emmenée par Pelé en 1961-1962. Lors de 74 rencontres consécutives, les sud-américains avaient trouvé le chemin des filets.













Retour sur l'année 2016 formidable de Zidane à la tête du Real Madrid :