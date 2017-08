Supercoupe d'Espagne : Qu'arrive t-il au FC Barcelone ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La confession vient de la bouche de Pique lui-même « pour la première fois en 9-10 ans j'ai eu l'impression de me sentir inférieur au Real Madrid. » Cet aveu de faiblesse est lourd de sens surtout de la part de celui qui a pour habitude de dénigrer le rival madrilène. Faut-il s'inquiéter pour les vice-champions d'Espagne ?





Une bonne préparation estivale gâchée par la Supercoupe d'Espagne

Il est vrai que sur l'ensemble des deux matches contre le Real, le FC Barcelone a été largement dominé et son seul et unique but l'a été sur un pénalty obtenu sur une simulation de Luis Suarez. Pourtant lors de la préparation estivale, les Blaugranas avaient montré de très bonnes choses, en venant à bout du Real ou de la Juve, les derniers finalistes de la Ligue des Champions ou encore de Manchester, vainqueur de la Ligue Europa. Mais les matches officiels ont montré plusieurs lacunes. La première est offensive : le départ de Neymar n'a pas du tout été compensé.

Deulofeu est passé au travers du match aller, ce qui a obligé Valverde à un pari tactique au retour. Son équipe a évolué en 3-5-2 avec Messi et Suarez en charge des offensives. Résultat ? Si l'Argentin a tenté et a inquiété le Real, les Merengue ont survolé la première mi-temps. Les Catalans réorganisés en 4-4-2 à la sortie de Piqué en deuxième période ont été plus dangereux comme en témoignent les frappes sur les montants de Messi et Suarez. Mais clairement, les deux sud-américains ont besoin d'être mieux épaulés, le transfert de Neymar et l'absence d'Iniesta mercredi ont démontré le manque de mordant offensif au sein de l'équipe catalane.













La Masia en panne, et une défense à revoir...

Le problème vient également du fait que le Barça a longtemps compté sur son centre de formation, la Masia, d'où sont sortis Messi, Pique, Iniesta ou Busquets pour ne citer qu'eux. Mais depuis quelques temps, les blaugranas n'ont plus intégré de jeunes talents prometteurs formés en leur sein. Si Deulofeu fait son retour dans l'effectif après quelques prêts réussis, il lui faudra démontrer qu'il peut remplacer Neymar. Malgré les bonnes performances de Rakitic, Xavi n'a lui non plus jamais trouvé son successeur. Les Catalans pensaient à Verratti mais le PSG a émis une fin de non recevoir.

En parallèle le Real s'est renforcé en comptant sur de jeunes espagnols prometteurs. Et c'est ce que l'on ne voit pas du côté barcelonais. La relève de Messi ou de Pique ne se dessine pas. Sur les dernières années les départs de Xavi donc mais aussi de Dani Alves n'ont pas été remplacés. C'est d'ailleurs sur le plan défensif que le Barça a le plus de soucis à se faire. Contre le Real ils ont pris 5 buts en deux rencontres. A l'aller Pique est directement impliqué sur les 3. Au retour, il y a une absence de pressing sur les deux buts de Benzema et Asensio. Et pourtant, à l'exception de Semedo, recruté cet été, il n'y a aucun renfort défensif. Et le latéral droit n'est entré en jeu que suite à la blessure de Piqué. Comme l'a souligné Busquets en début de semaine, le FC Barcelone a réellement besoin de renforts.