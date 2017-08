Supercoupe d’Espagne : Un record et la fin d’une malédiction pour Messi

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Buteur contre le Real en match aller de la supercoupe d’Espagne, Lionel Messi est rentré un peu plus dans l’histoire des Clasicos établissant un nouveau record lors des rencontres contre le Real.

Il s’agit sans doute de la seule satisfaction pour l’Argentin suite au match aller de la Supercoupe d’Espagne perdu 1-3 à domicile. Lionel Messi n’a pu empêcher la défaite du FC Barcelone, mais il est tout de même parvenu à égaliser dès l’entame du dernier quart d’heure de jeu. Avec cette réalisation sur pénalty, le numéro 10 catalan rentre encore un peu plus dans la légende…





24 buts contre le Real Madrid !

Depuis ses débuts professionnels, Lionel Messi a affronté le Real Madrid en match officiel à 35 reprises. Et lors de ces oppositions, l’Argentin a donc inscrit 24 buts, ce qui fait de lui le meilleur buteur lors des Clasicos. C’est un record qui démontre la valeur d’un joueur qui répond aussi présent lors des grands matches.

Pourtant, lors du match aller de la Supercoupe d’Espagne, le recordman des Ballon d’Or n’a pas montré son meilleur visage, bien pris par la défense madrilène et Casemiro. Cependant, il n’a pas tremblé au moment de battre Keylor Navas sur pénalty à la 77ème minute. C’est aussi l’étoffe des grands joueurs, savoir être décisif dans les moments clés.









La fin d’une malédiction vieille de 5 ans

Avec ce but qui entretient un peu l’espoir d’une « remontada » pour le match retour, Lionel Messi met aussi un terme à une très mauvaise série. Si comme on l’a vu, il est le meilleur buteur de l’histoire des Clasicos, cela faisait tout de même 5 rencontres toutes compétitions confondues que le numéro 10 argentin n’avait pas marqué un but à domicile contre le Real Madrid.

Il faut en effet remonter au 7 octobre 2012 pour retrouver trace du précédent but de Messi au Camp Nou contre le Real Madrid. Les deux formations s’étaient alors quitté sur le score de 2-2.