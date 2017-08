Supercoupe d’Espagne : Zidane en colère pour la suspension de Ronaldo

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Après sa belle victoire à Barcelone contre son éternel rival, les Champions d’Europe madrilènes abordent le match retour avec un certain avantage. Mais ils ne pourront pas compter sur leur arme offensive principale. Cristiano Ronaldo a en effet écopé de 5 matches de suspension suite à son carton rouge. Et Zinédine Zidane a évoqué en conférence de presse d’avant-match son ressenti sur cette décision qu’il considère comme injuste.







« Quand vous voyez ce qui est arrivé et qu’il écope de 5 matches ... C’est beaucoup »

Forcément, en conférence de presse les questions ont essentiellement concerné l’absence de Cristiano Ronaldo pour 5 rencontres. Zidane a clairement répondu aux journalistes et n’a pas caché son agacement devant la suspension de son numéro 7 : « Je suis contrarié, je suis en colère à vrai dire. J'ai pris pour habitude de ne pas parler des arbitres, mais quand vous voyez ce qui est arrivé, que Cristiano écope de 5 matches ... Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et ça me dérange. Ce qui s’est passé, est arrivé, mais quand vous regardez dans le détail, et que vous voyez qu’il prend cinq matches... C’est beaucoup. »









« Je suis heureux avec les joueurs que j’ai »

Mais l’entraineur français sait qu’il dispose de solutions de rechange au sein de son effectif. Avec en premier lieu Marco Asensio qui entame sa deuxième saison avec les Champions d’Espagne. Buteur à l’aller avec une frappe magnifique du pied gauche, le jeune milieu offensif madrilène de 21 ans n’arrête plus de convaincre, à tel point que certains le voient débuter à la place de Gareth Bale.

Au sujet des deux joueurs, Zidane a cependant confié que « tous les deux travaillent très bien. Et c’est ce que nous voulons, de toujours travailler bien. Nous allons avoir beaucoup de matches cette saison, il y aura beaucoup de changements, et différentes formations seront alignées au cours de l’année. Je suis heureux avec tous les joueurs que j’ai. » Zidane ne semble pas vouloir renforcer son effectif et compte par conséquent sur l’ensemble des joueurs à sa disposition. La victoire en Supercoupe d’Europe ainsi que le match aller en Supercoupe d’Espagne semblent lui donner raison sur la qualité incroyable de son effectif.









