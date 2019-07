OFFICIEL - Tanguy Ndombélé signe à Tottenham !

Comme Téléfoot vous l'indiquait, Tanguy Ndombélé s'est engagé avec Tottenham. Le milieu international français a signé un contrat de six ans. Le montant du transfert est de 60 millions (+ 10 de bonus)

Comme Téléfoot vous le révélait ce dimanche, Tanguy Ndombélé s'est engagé aujourd'hui pour les six prochaines saisons avec Tottenham. Le montant du transfert est de 60 millions d'euros, plus 10 millions de bonus. C'est un record d'achat dans l'histoire des Spurs et de vente pour l'Olympique Lyonnais.

Nous vous indiquions l'intérêt du club londonien depuis plusieurs semaines pour l'ancien milieu amiénois, recruté pour 10 millions d'euros par l'OL l'été dernier (après une saison en prêt). Un dossier sur lequel est intervenu le très influent agent Pini Zahavi.

Après le transfert de Ferland Mendy au Real Madrid pour 48 millions d'euros, l'Olympique Lyonnais n'a pas forcément terminé son mercato côté départs car selon nos informations le club rhodanien est en discussions avec Everton au sujet de Bertrand Traoré.