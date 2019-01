[TELEFOOT 20/01/2019] Coupe du monde 2019 - Amandine Henry : "On est capable de la faire"

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Et cet entretien a porté bonheur aux Bleues qui se sont imposées 3-1 contre les USA. Amandine Henry avait évoqué le regard des Américaines sur l'équipe de France féminine : "Avant on était plus dans la découverte de jouer contre les gros. Maintenant on sait qu'on est capable de le faire. Tout le monde nous craint. Les Américaines ne comprennent pas pourquoi on n'a jamais gagné. On sait qu'on est attendues."



Et Amandine Henry rêve maintenant de remporter la Coupe du monde féminine qui se déroulera en France du 7 juin au 7 juillet 2019 : "On se réveille tous les matins et on y pense même si c'est quelques secondes. On sait qu'à la fin de la saison il y aura une grande échéance. On a hâte d'y être et de montrer qu'on est ambitieuses, qu'on va aller au bout, on a envie de soulever des trophées et là, ça pourrait être le premier."