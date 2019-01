[TELEFOOT 20/01/2019] Euro 2020 - Guy Stéphan : "Les Bleus doivent terminer en tête de leur groupe"

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Après la victoire en Coupe du monde l'été dernier, en Russie, l'équipe de France aborde maintenant les éliminatoires de l'Euro 2020. Et Guy Stéphan a indiqué la marche à suivre : "Faut sans cesse aller vers de nouveaux objectifs. On en a un avec le Championnat d'Europe en 2020. Faudra d'abord se qualifier. Ce n'est pas fait. On a un groupe où il faudra, bien évidemment, tenter de finir premier."