[TELEFOOT 20/01/2019] Guy Stéphan est très fier des débuts de son fils Julien comme entraîneur

Julien Stéphan est l'entraîneur qui s'est révélé cette saison. Arrivé en décembre à Rennes, il a permis au club breton d'enchaîner les succès et de se qualifier pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Son père, Guy Stéphan, invité sur le plateau de Téléfoot, évoque le début de carrière de son fils : "Je le sentais prêt pour cette fonction. Ces débuts sont prometteurs, intéressants. Je trouve qu'il a revêtu le costume d'entraîneur assez vite. Il s'y était préparé depuis longtemps. C'est quelqu'un qui est passionné, qui travaille beaucoup."



Frédéric Calenge a ensuite demandé à Guy Stéphan s'il échangeait beaucoup avec son fils. "Je lui téléphonais et il me téléphonait avant, lorsqu'il était entraîneur de la réserve et des jeunes (du Stade Rennais n.d.l.r.) et je lui téléphone depuis qu'il est devenu entraîneur de l'équipe première. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes conversations. Mais c'est vrai c'est une fierté", a-t-il répondu.