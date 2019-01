[TELEFOOT 20/01/2019] Thiago Silva : "Avec le maillot du PSG, tu es plus fort"

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

L'honneur de porter le maillot du PSG

Arrivé au PSG en 2012, Thiago Silva fait désormais partie de l'histoire du club. Et pour lui, c'est un immense honneur de porter le maillot du PSG : "Quand on rentre sur le terrain, on sait tous ce que l'on doit faire pour gagner. Et si tu mets le maillot du Paris Saint-Germain, on sait que nous sommes plus forts."

Thiago Silva encense Neymar

Thiago Silva est ensuite revenu sur la saison de Neymar, pour qui il a une grande admiration : "Neymar est notre leader technique, c'est un joueur qui peut faire la différence à chaque minute comme Kylian Mbappé et notre Matador, Edinson Cavani. Nous sommes très contents pour lui car la saison passée, c'était très difficile pour lui avec sa blessure et cette année il est revenu plus fort et il est déjà à un très très haut niveau et j'espère qu'il va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison."



Le cas Adrien Rabiot

Sur la délicate gestion du cas Rabiot, Thiago Silva n'élude pas le sujet mais regrette cette situation : "Adrien a pris sa décision, le club a pris sa décision. C'est dommage parce que c'est un bon garçon mais il a fait son choix et il faut le respecter".



Le PSG va-t-il éliminer MU ?

Interrogé sur la double confrontation face à Manchester United, en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Thiago Silva se montre prudent : "Si on va se qualifier ? Je ne sais pas. On va faire un match de très haut niveau et il faut jouer deux matches presque parfaits. Je suis sûr que mon équipe sera prête pour ce match."



Va-t-il finir sa carrière au PSG ?

Enfin, lorsqu'on lui demande s'il va terminer sa carrière au PSG, il répond avec un grand sourire : "Il faut demander à Nasser Al Khelaïfi !", avant d'ajouter : "J'ai passé des moments extraordinaires à Paris. Il me manque juste la Ligue des champions mais c'est possible".