Téléfoot : le sommaire de l'émission du 26 mars 2017

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Pour ce douzième rendez-vous de l'année, Téléfoot vous réserve une émission exceptionnelle en direct de Clairefontaine. Christian Jeanpierre sera entouré par notre consultant Bixente Lizarazu, Frédéric Calenge et Charlotte Namura. Au programme de l'émission : les coulisses du match entre le Luxembourg et l'Equipe de France, des interviews d'Adrien Rabiot et de Diego Costa, ainsi qu'Objectif Moscou !