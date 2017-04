Téléfoot : le sommaire de l'émission du 9 avril 2017

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Christian Jeanpierre, Frédéric Calenge et Charlotte Namura, entourés de notre consultant Edouard Cissé, proposent ce dimanche dans Téléfoot :

AVEC MATHIAS POGBA :

Premier League - Sakho : "Objectif Coupe du Monde"

Après 10 mois sans compétition, Mamadou Sakho revit sous le maillot de Crystal Palace. Le défenseur français a choisi Téléfoot pour revenir sur cette période délicate. Il évoque aussi son avenir et son attachement à l’équipe de France qu’il souhaite retrouver après un an d’absence : "J’ai raté l’EURO. On m’a fait rater l’EURO. Désormais mon objectif c’est la Coupe du Monde."











Ligue des Champions - Borussia / Monaco, place au jeu

L’AS Monaco s’apprête à affronter le Borussia Dortmund en 1/4 de finale de la Ligue des Champions. Avant ce choc nous avons rencontré les internationaux français des deux équipes à l’occasion du dernier rassemblement des Bleus. Kylian Mbappé, Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko, Thomas Lemar et Ousmane Dembélé se sont tous confiés sur cette rencontre entre deux équipes au jeu flamboyant.



Ligue 1 - Tolisso, la confirmation

Corentin Tolisso confirme cette saison les espoirs placés en lui. Annoncé à la Juventus de Turin, le milieu de terrain lyonnais évoque son avenir, affiche ses ambitions en Ligue Europa avant d’affronter le Besiktas Istanbul et revient sur sa première sélection en équipe de France.

Liga - Umtiti, une saison de rêve

Samuel Umtiti s’est imposé dès sa première saison au FC Barcelone. Élu meilleure recrue catalane, comparé au grand Carles Puyol, le défenseur français raconte son acclimatation, sa progression, ses relations avec Messi, Suarez et Neymar. Avant d’affronter la Juventus en 1/4 de finale de la Ligue des champions, il dévoile son objectif : "Gagner tous les titres : C1-Liga-Coupe du Roi."



Le Grand Match - Real-Atlético, le derby madrilène

Samedi après-midi à Madrid, le Real tentera de conserver la première place de Liga face à son meilleur ennemi. Un Grand Match qui sera aussi un choc entre les deux buteurs français Karim Benzema et Antoine Griezmann. Retour sur le sommet du championnat espagnol.



















Téléfoot, l'After du 2 avril en replay :





Retrouvez également sur vos mobiles et vos tablettes, Téléfoot L’After.

















La Quotidienne de Téléfoot





Retrouvez également la Quotidienne de Téléfoot sur Facebook, Twitter, Snapchat (telefoot_tf1) et Instagram (telefoot_tf1)