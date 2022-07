Téléfoot : le sommaire de l'émission du dimanche 17 mai 2015

Téléfoot sera diffusé ce dimanche, en direct dès 10h55 sur TF1, présenté par Christian Jeanpierre, Frédéric Calenge, avec Frank Leboeuf et Bixente Lizarazu. Au programme de l'émission : Paris vise le titre ; Le suspense en Ligue 1 ; Le Gazelec Ajaccio ; La Juve de retour au sommet ; Good Bye Gerrard ; Les Parisiennes ont tout donné... et les rubriques habituelles de l'émission.

Ce dimanche, TELEFOOT sera présenté par Christian Jeanpierre, Frédéric Calenge avec Frank Leboeuf et Bixente Lizarazu. Découvrez le programme détaillé de l'émission ci-dessous :



Ligue 1 : Paris vise le cinquième

En déplacement à Montpellier, le PSG est tout près de remporter le cinquième titre de champion de France de son histoire. Téléfoot revient avec Blaise Matuidi sur la belle année des Parisiens..



Ligue 1 : Suspense à tous les étages

Qui de Monaco, Marseille ou Saint-Etienne arrachera-t-il son billet pour le tour préliminaire de la Ligue des champions ? L'Evian Thonon-Gaillard peut-il réussir à se maintenir ? Retrouvez toutes les infos, les réactions et l'actualité de la Ligue 1 dans Téléfoot.

Ligue 2 : Ajaccio met les gaz

Pour la première fois de son histoire, le Gazelec d'Ajaccio est en passe d'accéder à la Ligue 1. Un authentique exploit pour un club qui possède le plus petit budget de Ligue 2 (4,5 M€) ! Revivez dans les coulisses le match de la montée face à Niort.

Le Grand Match - Good bye Gerrard !

Il est l'incarnation du Liverpool FC, le symbole de tout un club, l'idole d'un stade... Dix-sept ans après ses débuts en Pros avec les Reds, Steven Gerrard s'apprête à disputer son dernier match à Anfield. Téléfoot sera au plus près de l'événement. Emotions garanties.

Ligue des champions : La Juve de Pogba de retour au sommet

Douze ans après sa dernière finale de Ligue des champions, la Juventus de Paul Pogba et Patrice Evra a gagné le droit de défier Barcelone à Berlin. Quels sont les secrets de la qualification face au Real Madrid ? L'émotion de Pirlo et ses frères... La ferveur du peuple bianconero... Analyse d'un exploit.



Ligue des champions : Les Parisiennes ont tout donné

Crucifiées en toute fin de match par les Allemandes de Francfort, les filles du PSG ont laissé filer la prestigieuse Ligue des champions. Retour sur une finale haletante.





Savourez également le Fast Foot, ses buts de folie, ses bourdes mémorables ainsi que les vidéos de vos plus beaux exploits.



Ainsi que le nouveau talk 100% digital MYTELEFOOT tous les dimanches après Téléfoot sur Telefoot.fr ou depuis les mobiles et tablettes via l'application MYTF1 !