Téléfoot : le sommaire de l'émission du dimanche 2 mars 2014

TELEFOOT sera diffusé ce dimanche, en direct dès 10h55 sur TF1. Le magazine sera présenté par Christian Jeanpierre et Frédéric Calenge, accompagnés de Bixente Lizarazu. Au programme : Le Classico PSG-OM ; Les secrets du succès de Christophe Galtier avec l'ASSE ; Document Antoine Griezmann ; Destination Rio avec Didier Deschamps... et toutes les rubriques habituelles de l'émission.

Découvrez le programme détaillé de l'émission ci-dessous :



Thiago Silva : "Le PSG est l'une des meilleures équipes du monde"

Avant le choc face à Marseille, Thiago Silva répond à toutes les questions. Ses ambitions avec Paris, sa vision du Clasico, son avenir dans la capitale, la Coupe du monde... En bon capitaine, le défenseur brésilien n'élude aucun sujet. Une exclusivité Téléfoot.



L'OM peut-il le faire ?

Marseille retient son souffle avant l'affrontement de dimanche soir face à son meilleur ennemi parisien. Les Olympiens sont-ils capables de réaliser l'exploit au Parc des Princes ? Comment ont-ils préparé ce rendez-vous si particulier ? Les joueurs ont-ils digéré l'énorme déception du match aller ? Les supporters ont-ils encore des raisons d'y croire ? Analyse.



ASSE : Galtier, les secrets de son succès

Après avoir remis Saint-Etienne sur le chemin de la gagne, Christophe Galtier attise déjà toutes les convoitises. Comment l'entraîneur stéphanois a-t-il réussi à redonner le sourire aux Verts ? Quels sont les secrets de sa méthode ? Quels sont les clubs qui s'intéressent au phénomène ? C'est l'enquête de Téléfoot.



Destination Rio - Deschamps : "Avoir beaucoup d'ambitions !"

A trois jours du match amical face aux Pays-Bas, Didier Deschamps explique ses choix et lève le voile sur sa stratégie. Les gagnants et les perdants de sa liste. Ses ambitions pour la Coupe du monde au Brésil. Avec Destination Rio, suivez chaque semaine toute l'actualité de l'équipe de France.



Document : Griezmann, le retour en grâce

Boudé par les clubs français, obligé de s'exiler en Espagne à 13 ans, suspendu quatorze mois pour une virée en discothèque alors qu'il jouait en espoirs, Antoine Griezmann tient enfin sa revanche. Appelé pour la première fois en équipe de France, le jeune attaquant de la Real Sociedad nous a reçus chez lui à San-Sebastian. Il retrace son destin hors normes. Ses proches témoignent. C'est le document de Téléfoot.



Un Samedi en Europe : Ça chauffe en Premier League !

Trois petits kilomètres pour rejoindre Craven Cottage, le stade de Fulham... Chelsea effectue le plus court déplacement de sa saison. Mais pas le moins périlleux. A Stoke, Arsenal guettera le moindre faux-pas des Blues. Liverpool se rend à Southampton avec Luis Suarez et surtout Mamadou Sakho, rappelé chez les Bleus. Le Bayern espère récupérer Franck Ribéry pour recevoir Schalke 04. En Italie, l'AS Roma de Rudi Garcia n'aura pas droit à l'erreur face à l'Inter. Les plus beaux buts européens sont dans Téléfoot.



Retrouvez également notre rubrique habituelle le Fast Foot.