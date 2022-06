Téléfoot : le sommaire de l'émission du dimanche 22 mars 2015

Téléfoot sera diffusé ce dimanche, en direct dès 10h55 sur TF1, présenté par Christian Jeanpierre, Frédéric Calenge et Frank Leboeuf. Au programme de l'émission : France-Brésil ; La Ligue des champions ; l'OL peut-il rêver au titre ; Quel avenir pour Bielsa... et le Fast Foot.

Ligue des champions - Ibrahimovic, l'ombre d'un doute...

Après son expulsion à Chelsea et sa sortie polémique à Bordeaux, Zlatan Ibrahimovic fait débat. Le Suédois est-il toujours l'incontournable catalyseur du projet parisien ? Comment ses dirigeants ont-ils vécu ses incartades ? Retour sur une semaine difficile.

Ligue des champions - Messi, le retour du génie

Etincelant depuis le début de l'année, Lionel Messi est redevenu l'arme fatale de Barcelone, prochain adversaire du PSG en quart de finale de la Ligue des champions. Comment l'Argentin a-t-il rebondi ? Est-il redevenu le meilleur joueur du monde ? Analyse.

Ligue des champions - Jardim, le Special two !

Avec une équipe issue de Ligue 2, Leonardo Jardim a fait de Monaco un quart de finaliste de Ligue des champions. Quelles sont les secrets de l'entraîneur portugais ? Pourquoi est-il considéré comme un nouveau Mourinho ? De la qualification face à Arsenal au tirage au sort de la Ligue des champions, revivez dans l'intimité la semaine du technicien de l'ASM.



Ligue 1 - Lyon peut-il être champion ?

Avec son nouvel international Nabil Fekir, l'Olympique Lyonnais entame, samedi face à Nice, le sprint final avec de grosses ambitions. L'OL est-il capable d'accrocher son 8e titre de champion de France ? Quels sont ses atouts face au PSG et à Marseille ? Analyse.



Ligue 1 - Quel avenir pour Bielsa ?

A Marseille, l'avenir de Marcelo Bielsa est déjà au centre de toutes les attentions. L'OM a-t-il encore une chance de conserver son entraîneur argentin ? Pourquoi une qualification en Ligue des champions changerait la donne ? En attendant, les joueurs s'interrogent, les supporters se mobilisent et les dirigeants cherchent déjà un plan B. C'est le dossier de Téléfoot.



France-Brésil J-4 : Lloris, l'âme d'un leader

Qui est vraiment Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France ? Qui se cache derrière la personnalité discrète de l'un des meilleurs gardiens du monde ? Pourquoi fait-il l'unanimité dans le vestiaire ? A quelques jours de France-Brésil, découvrez la vraie nature d'un leader dans l'âme.



France-Brésil J-4 : Huit mois après le 7-1

Prochaine adversaire de l'équipe de France, le Brésil s'est reconstruit depuis la déroute durant sa Coupe du monde. Comment Dunga, le successeur de Scolari, a-t-il relancé un groupe en plein doute ? Neymar peut-il être le nouveau Ronaldo ? Les témoignages des Brésiliens du PSG. Enquête au pays du football.



Planète stars - Arsenal à la relance

En déplacement à Newcastle, Arsenal voudra effacer son élimination en Ligue des champions. Retrouvez également les performances de Samir Nasri, Hugo Lloris, Jérémy Ménez, Antoine Griezmann et des autres joueurs français de l'étranger.



Retrouvez également notre rubrique habituelle le Fast Foot.