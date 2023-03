Téléfoot : le sommaire de l'émission du dimanche 8 juin 2014

TELEFOOT sera diffusé ce dimanche, en direct dès 10h55 sur TF1, présenté par Christian Jeanpierre avec Frédéric Calenge, et un invité exceptionnel, Noël Le Graët le président de la FFF. Au programme : Bleu Confidentiel ; L'interview de Karim Benzema ; Lionel Messi ; Neymar ; Le point sur le Groupe E ; l'Algérie... et le Fast Foot.

Bleu Confidentiel : Vendredi noir !

Comment l'équipe de France a-t-elle vécu sa dernière semaine de préparation à Clairefontaine ? Les forfaits de Ribéry et de Grenier. Le rappel de Cabella et de Schnederlein. Un groupe triste mais soudé. La Coupe du monde déjà dans toutes les têtes. Avant le dernier match de préparation face à la Jamaïque à Lille dimanche soir, découvrez toutes les coulisses de l'équipe de France. Bleu Confidentiel, une exclusivité Téléfoot.



Benzema : « Zidane m'a dit de profiter »

Débarrassé de ses ennuis physiques, Karim Benzema s'apprête à disputer sa première Coupe du monde en toute sérénité. L'attaquant du Real Madrid évoque son immense ambition avec les Bleus, sa relation avec Olivier Giroud et les sages conseils que lui a donné Zinedine Zidane. Interview vérité.



Groupe E : le point sur les adversaires des Bleus



Argentine : Messi, l'année ou jamais ?



Brésil : Neymar, comme Pelé et Ronaldo

Si le Honduras a totalement raté ses matches amicaux, il faudra se méfier de l'Equateur, solide face à l'Angleterre et qui possède d'excellents joueurs comme l'attaquant Jefferson Montero. Vainqueur du Pérou, la Suisse est en pleine confiance. Suivez l'actualité des adversaires de l'équipe de France.Après deux expériences sans réussite en Allemagne puis en Afrique du Sud, Lionel Messi débarque au Brésil plus attendu que jamais. A 26 ans, la star du Barça permettra-t-elle à l'Argentine de remporter son troisième titre mondial ? Nous avons suivi la préparation de l'un des meilleurs joueurs du monde. Reportage à Buenos Aires.Coincée entre les revendications sociales du peuple brésilien et l'énorme pression sportive suscitée par la Coupe du monde, la Seleçao comptera sur son homme providentiel : Neymar. Héritier de Pelé et autre Ronaldo, la jeune star du Barça sera l'espoir de tout un pays qui rêve d'accrocher un sixième titre mondial. De Goiana à Sao Paulo, Téléfoot s'est mis dans les pas du phénomène.



Coupe du monde : One, two, three, vive l'Algérie !

Soutenue par l'incroyable ferveur de ses supporters, la sélection algérienne rêve de briller au Brésil. Les Fennecs sont-ils prêts pour l'exploit ? Pour sa première phase finale de Coupe du monde comme entraîneur, Vahid Halilhodzic saura-t-il transcender ses joueurs et qualifier son équipe pour les 8es de finale ? Tout un peuple y croit !

Le cas Ronaldo, les ambitions d'Hazard, les doutes de l'Italie

Le Portugal peut-il se passer de Cristiano Ronaldo ? Comment Eden Hazard prépare-t-il son premier Mondial ? Le nul face au Luxembourg peut-il faire douter l'Italie ? Toutes les infos et les plus beaux buts des matches de préparation à la Coupe du monde sont dans Téléfoot.





Retrouvez également notre rubrique habituelle le Fast Foot.



