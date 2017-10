The Best FIFA Football Awards - Prix Puskás : Giroud en lice pour le plus beau but de l'année

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

La FIFA a dévoilé, lundi, les trois finalistes du Prix Puskás récompensant le plus beau but de la saison 2016/2017. Olivier Giroud fait partie de cette short-list.

Giroud, premier français finaliste du Prix Puskás :

Olivier Giroud a été plébiscité par les internautes. Auteur d'un but somptueux, marqué grâce à un dérivé du "Coup du Scorpion", face à Crystal Palace le 1er janvier dernier, le Français a été choisi pour faire partie de la liste des trois finalistes du célèbre Prix Puskás, trophée récompensant le plus beau but de la saison 2016/2017.

Premier français à devenir finaliste de ce prix, l'attaquant d'Arsenal sera opposé à l'internationale vénézuélienne Deyna Castellanos et au gardien Sud-africain Oscarine Masuluke. Ce dernier est devenu le premier joueur africain, ainsi que le premier gardien, à devenir finaliste du Prix Puskás.

Les finalistes du Prix Puskás :

- Deyna Castellanos (Vénézuela)

- Olivier Giroud (France)

- Oscarine Masuluke (Afrique du Sud)













Le règlement

Le Prix Puskás fait l'objet d'un vote de la part des internautes en deux tours.

Les vots du premier tour seront comptabilisés pour le second.

Le nom du vainqueur sera annoncé lors de la cérémonie des The Best FIFA qui se tiendra à Londres le lundi 23 octobre.





Le but de Giroud en vidéo (Images SFR Sport)







La réaction d'Arsène Wenger sur le but de Giroud (janvier 2017) :

"Vous ne pouvez pas travailler ça à l'entraînement, c'est un réflexe. Olivier a ce genre de réflexe et il a transformé ce but en une forme d'art. Ce bu est de l'art en raison de l'effet de surprise, de la spontanéité, de la beauté du mouvement. On se rappelle de chaque attaquant en fonction de deux ou trois buts, et celui-ci restera à jamais associé à Olivier Giroud."