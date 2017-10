The Best FIFA: Ronaldo, le sacre annoncé

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Si le Ballon d'Or sera remis en fin d'année, la FIFA a, elle, décidé de prendre les devants en décernant ses propres prix et en organisant une grande cérémonie pour les remettre. Elle a lieu ce lundi (21h30) à Londres.



Ronaldo favori à sa propre succession



Finaliste au côté de Lionel Messi et Neymar, Cristiano Ronaldo devrait une nouvelle fois être élu meilleur joueur de l’année. Vainqueur de la Ligue des champions et de la Liga avec le Real Madrid l’an dernier, terminant meilleur buteur de la C1 avec 12 réalisations, le Portugais a réalisé une saison pleine au contraire de l’Argentin et du Brésilien, qui ont "uniquement" remporté la Coupe du Roi avec le FC Barcelone. Malgré de superbes statistiques individuelles supérieures à celles de CR7 (57 buts pour la Pulga et 21 passes décisives pour le néo-parisien) rien de devrait empêcher le Madrilène de bomber le torse ce soir.

Zidane le favori



Chez les entraîneurs, Zinédine Zidane devrait être récompensé. Deuxième lors de la dernière édition derrière Claudio Ranieri, surprenant vainqueur de la Premier League avec Leicester en 2016, Zizou n’aura cette année, sauf tremblement de terre, pas de concurrence puisque ce dernier aura remporté quatre trophées en 2017, dont une seconde Ligue des champions consécutive en deux ans. On imagine mal Antonio Conte, champion d’Angleterre avec Chelsea et Massimiliano Allegri, finaliste de la C1 et auteur d’un doublé coupe-championnat avec la Juve, tirer leur épingle du jeu.

Le coup du scorpion de Giroud récompensé?



Deux autres Français pourraient recevoir les honneurs ce soir en la personne d'Olivier Giroud et de Gérard Prêcheur. Décrié pour son rendement à Arsenal, le Gunner n'en a pas moins mis un but cette qui a frappé les mémoires. C’était le 1er janvier dernier face à Crystal Palace. L’avant-centre des Bleus avait inscrit un improbable coup du scorpion-talonnade. Deyna Castellanos, internationale U17 vénézuélienne, et Oscarine Masuluke, gardien sud-africain des Orlando Pirates sont les autres prétendants au Prix Puskas. Gérard Prêcheur, vainqueur de la Ligue des champions féminines avec l’OL, pourrait, lui, être élu entraîneur de l'année dans la catégorie des filles. Chez les gardiens, Gianluigi Buffon (Juve), Keylor Navas (Real Madrid) et Manuel Neuer (Bayern) sont les trois finalistes de cette distinction.



Les prix décernés à l'occasion de la soirée The Best FIFA: Joueur de la FIFA 2017; Joueuse de la FIFA 2017; Entraîneur de la FIFA (H) 2017; Entraîneur de la FIFA (F) 2017; Gardien de but de la FIFA 2017; Prix Puskás de la FIFA 2017; Prix Fair Play de la FIFA 2017; Prix des Supporters de la FIFA 2017; FIFA/FIFPro World11 2017.