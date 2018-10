Thierry Henry à Monaco : Didier Deschamps l’a appelé

Par Vincent Guillot | Ecrit pour TF1 |

C’est bien évidemment la grande nouvelle pour le football français cette semaine. Thierry Henry est de retour. Le champion du monde 1998 a signé cette semaine un contrat de 3 ans pour entraîner l’AS Monaco. Il a fait ses adieux à la sélection belge ce week-end, où il évoluait comme adjoint du sélectionneur Roberto Martinez.



Titi fera ce dimanche 14 son premier entraînement avec le groupe pro. Et son ancien coéquipier en équipe de France, Didier Deschamps a confirmé l’avoir eu au téléphone à ce sujet. « Il ne m’a pas appelé, c’est moi qui lui ai téléphoné. Je le lui souhaite bonne chance. On s’entend très bien, on discute. » L’entraîneur champion du monde en Russie a ajouté : « Je n’ai pas de conseils à lui donner. Mais s’il a besoin d’un avis je le lui donnerai. »



Hommage à Leonardo Jardim

Pour le coach de l’Equipe de France, son ancien partenaire en bleu est prêt pour cette tâche. « Il a tout pour être un bon entraîneur. Il a attendu le bon moment, il connait bien l’AS Monaco. » D.D prévient cependant Henry. « Il connaîtra aussi des moments difficiles. Ma première saison sur le banc monégasque avait été compliquée. En plus il aura cette fois ci la responsabilité d’être le numéro un, ce n’est pas la même chose qu’être adjoint. Le rapport avec les joueurs est différent. »





Complètement confiant en les chances de réussites de Thierry Henry pour redresser l’AS Monaco, Didier Deschamps a tenu également à rendre hommage au travail effectué par Leonardo Jardim en principauté. « C’est une bonne chose que Titi reprenne ce flambeau » a conclu le coach des bleus.