Thierry Henry encense Anthony Martial: "Il est bien meilleur que moi au même âge"

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Il y a deux mois, Manchester United recevait plusieurs offres pour Anthony Martial, auteur d'une saison 2016-2017 assez décevante (42 matches, 8 buts, 8 passes décisives). Le club, selon la volonté du coach José Mourinho, avait dit non. Hors de question de vendre, ou même de prêter, l'attaquant recruté à prix d'or à Monaco il y a deux ans (50 millions d'euros + 30 millions d'euros de bonus). Aujourd'hui, la décision de United apparaît comme très justifiée tant Martial brille depuis le début de la saison.





Le Français le plus décisif de ce début de saison (même Mourinho est devenu fan !)



Ce jeudi, le Français a été élu joueur du mois de septembre de Manchester United. Une forme de récompense pour ses deux premiers mois de feu avec les Red Devils sur cette saison 2017-2018. Les chiffres parlent d'eux-même : avec 5 buts et 6 passes décisives, Anthony Martial est tout simplement le footballeur français le plus décisif en Europe à l'heure actuelle.



Même dans l'attitude, l'attaquant de 21 ans a changé. Il y a quelques mois, José Mourinho le sermonnait en public, déclarant que Martial devait en faire plus étant donné son potentiel. Le message a été entendu, de toute évidence. Remplaçant ou titulaire, le Français se donne à fond et justifie toute la confiance que lui accorde son entraîneur. "Je vois une grande amélioration dans son attitude, sur son visage, dans son langage corporel, en un mot : dans son bien-être. C'est un homme heureux, il travaille vraiment bien. Il débute les matches et il essaie de bien faire. (...) Je suis vraiment content de son attitude globale. C'est plus facile de jouer", a confié le Portugais.

Sur les traces de Patrice Evra



Pas retenu par Didier Deschamps en équipe de France pour les matches cruciaux contre la Bulgarie et la Biélorussie, Anthony Martial se console donc avec Manchester United. Il vient d'ailleurs de passer le cap des 100 matches avec les Red Devils. L'enfant des Ulis a encore du chemin pour rattraper Patrice Evra, le Français qui a le plus porté le maillot mancunien (379 rencontres en 8 ans). Mais il semble avoir trouvé l'équilibre nécessaire pour s'épanouir.

Henry : "Il peut devenir un joueur de classe mondiale"



En tout cas, sa réussite actuelle ne passe pas inaperçue. Et surtout pas aux yeux de Thierry Henry, le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal. Lui aussi passé par Monaco avant de se hisser parmi les meilleurs en Angleterre (avec un court passage par la Juventus au milieu), l'ancien attaquant est dithyrambique à propos du Mancunien : "Anthony Martial est un bien meilleur joueur que je l'étais à son âge."



A 21 ans et demi, soit début 1999, Henry traversait une période compliquée à la Juventus et avait même dû retourner avec l'équipe de France Espoirs plutôt qu'avec les A pendant quelques mois. Son transfert à Arsenal lui avait permis de prendre son envol. Reste à savoir si Anthony Martial atteindra le même niveau que son aîné. Thierry Henry, lui, n'est pas inquiet : "Il peut devenir un joueur de classe mondiale."