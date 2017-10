Timothy Weah poursuit sur les traces de son père

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le jeune Timothy Weah est actuellement engagé avec les Etats-Unis dans la coupe du monde des moins de 17 ans. Et le jeune attaquant du PSG a déjà eu le loisir de s’illustrer d’une superbe façon.

Ce lundi se disputaient les huitièmes de finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans. Sélectionné avec la sélection américaine, le jeune talent de 17 ans Timothy Weah a largement contribué à la qualification de sa formation contre le Paraguay.





Un triplé contre le Paraguay

Il n’est pas toujours évident d’être le « fils de » dans le monde du football. On ne compte plus en effet les enfants de légendes du ballon rond qui ne sont pas parvenus à avoir une grande carrière. Mais en ce qui concerne Timothy Weah, ses débuts sont très prometteurs. Actuellement en Inde avec la sélection américaine, le fils de George Weah brille à l’occasion de la Coupe du Monde des moins de 17 ans.

Opposés au Paraguay en huitième de finale de l’épreuve, les Etats-Unis sont parvenus à s’imposer 5-0 avec un triplé de son numéro 10, Timothy Weah. Son deuxième but est d’ailleurs bien parti pour être le plus beau but du tournoi : une frappe remarquable du coin droit de la surface de réparation qui finit dans la lucarne opposée du gardien ! Retrouvez-là ci-dessous









La future star parisienne ?

Il est encore trop tôt pour parler de phénomène du football, mais réaliser à son âge ce genre de prouesses est tout simplement remarquable. Cet été il a signé son premier contrat professionnel avec le PSG, ce qui le lie au club de la capitale jusqu’en 2020. Cela témoigne bien de l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Timothy Weah.

En fonction du parcours des Etats-Unis en Coupe du monde des moins de 17 ans, et des performances du fils de George Weah, qui sait si le PSG ne sera pas tenté de lui offrir ses premières minutes avec l’équipe première ? Les premiers tours des coupes nationales approchent, ce qui devrait emmener Unai Emery à vouloir faire tourner son effectif. Près de 20 ans après les derniers matches de « Mister George » au Parc des Princes, c’est peut-être un nouveau Weah qui s’apprête à revêtir le maillot du PSG prochainement, avec, souhaitons-le pour lui, la même réussite.