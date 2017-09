Le top 10 des joueurs de ce week-end en Europe

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Après la trêve internationale, les joueurs étaient de retour dans leurs clubs ce week-end et beaucoup ont brillé dans leurs championnats respectifs. La rédaction vous propose un petit tour d’horizon…

Le week-end aura été très animé sur les pelouses européennes. Que ce soit en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne ou en Espagne, le spectacle était au rendez-vous, et les buteurs notamment se sont joliment illustrés. Voici notre top 10 de ce week-end en Europe !





Lionel Messi

Le début de saison du FC Barcelone était un peu inquiétant avec notamment une défaite en Supercoupe d’Espagne. Mais en Liga Lionel Messi démontre encore tout son talent, à l’image du derby contre l’Espagnol où l’Argentin a survolé les débats avec un triplé en à peine une heure de jeu. Il est le meilleur buteur du championnat avec 5 réalisations.









Edinson Cavani

L’Uruguayen du PSG poursuit sur la même dynamique que lors de sa précédente saison. Avec le PSG, Edinson Cavani trouve le chemin des filets à chacune de ses apparitions avec le maillot des vice-champions de France. Vendredi soir, en déplacement à Metz, le numéro 9 parisien a inscrit un doublé, ce qui le met en tête du classement des buteurs avec 7 buts. Il est d’ailleurs le premier joueur à marquer lors des 5 premières journées depuis 1998 et Sylvain Wiltord.









Ousmane Dembélé

La recrue star des Catalans était très attendue par les socios du FC Barcelone. Pour sa première apparition sous le maillot blaugrana, Ousmane Dembélé n’a pas déçu, participant au spectacle lors du Derby, avec une passe décisive pour Luis Suarez. Très convaincant pour ses 20 premières minutes dans son nouveau club, Dembélé fait même la une ce lundi matin des quotidiens catalans comme Sport et El Mundo Deportivo.







Kylian Mbappé

Le jeune international était lui aussi attendu avec son nouveau club. Kylian Mbappé était pour sa part titulaire avec le PSG et il s’est illustré de la meilleure des façons pour son premier match avec le club de la capitale. Buteur et passeur décisif, l’ancien Monégasque a déjà démontré que l’entente avec Cavani et Neymar pourrait être très dangereuse cette saison.









Ciro Immobile

Cet été le Mercato du Milan avait impressionné mais les Rossoneri sont tombés sur un Ciro Immobile impressionnant lors de leur match contre la Lazio Rome. L’attaquant de 27 ans, auteur de 23 réalisations l’an dernier a trompé Donnarumma à 3 reprises et a aussi été l’auteur d’une passe décisive lors de ce succès 4-1. Avec lui la Lazio pourrait pourrait jouer les trouble-fêtes en haut du classement.









Neymar

Le Brésilien du PSG était bien sûr présent sur la pelouse messine où il a aussi largement contribué au succès de son club. Cela devient habituel mais le numéro 10 parisien y est allé de son but et de sa passe décisive. Régulier dans l’excellence, le Brésilien en est déjà à 4 buts et 3 passes décisives.











Romelu Lukaku

L’ancien joueur d’Everton fait les beaux jours de Jose Mourinho et de Manchester United. Romelu Lukaku s’intègre parfaitement au système de jeu des Red Devils, et il l’a démontré encore ce week-end lors du nul obtenu sur la pelouse de Stoke City. En marquant le but du 1-2, Il a cru donner un avantage définitif à son équipe mais le match s’est conclu sur un score de parité 2-2. Il en est à 4 buts en Premier League, auxquels il faut ajouter 4 réalisations lors des matches internationaux avec la Belgique.









Gabriel Jesus

Il n’a que 20 ans, mais Gabriel Jesus sait se montrer lors des grandes rencontres. Titulaire sur le devant de l’attaque avec les Citizens, le Brésilien y est allé de son doublé permettant à Manchester City d’écraser Liverpool 5-0. Il est déjà le meilleur buteur de son club avec 3 buts depuis le début du championnat.













N'Golo Kanté

Cela ne se produit que très rarement, mais N’Golo Kanté a marqué ! Le meilleur joueur de Premier League l’an dernier a comme à son habitude été excellent à la récupération et à la distribution du jeu, mais il s’est aussi mué en buteur avec les Blues. En toute logique il a été désigné homme du match lors cette rencontre contre Leicester où les Champions d’Angleterre se sont imposés 2-1.









Timo Werner

C'est peut-être le nom le moins connu de cette prestigieuse liste. Mais il vous faudra probablement retenir le nom de Timo Werner. L'attaquant allemand de 21 ans sort d'une saison extraordinaire avec son club de Leipzig où il avait trouvé 21 fois le chemin des filets, contribuant grandement à la deuxième place de Leipzig l'an passé. Il est parti sur les mêmes bases cette année avec déjà 3 buts dont le dernier ce week-end contre Hambourg (2-0).