Le top 10 des joueurs qui ont brillé ce week-end !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le week-end a été chargé avec des performances somptueuses dans les grands championnats. La rédaction de Téléfoot vous propose de revenir sur 10 joueurs qui ont été en réussite ce week-end.





Gabriel Jesus, deuxième meilleur buteur de Premier League

A 20 ans, le Brésilien impressionne la Premier League et l’Europe. Sans Aguero blessé, contre Stoke, Gabriel Jesus a évolué seul en pointe. L’attaquant auriverde a inscrit un doublé lors de la démonstration des Citizens contre Stoke (7-2), ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur d’Angleterre avec 6 buts.





Kévin de Bruyne, impliqué sur presque tous les buts

Manchester City s’est imposé 7-2 contre Stoke City avec 6 buteurs différents. Le Belge n’a pas marqué, mais il est impliqué sur la plupart des buts de son équipe, le tout en seulement 66 minutes de jeu. Impérial dans le jeu et dans la distribution du jeu, Kévin de Bruyne a été époustouflant ce samedi.









Mauro Icardi, un triplé lors du derby milanais

L’opposition entre les deux clubs de Milan n’a peut-être plus la même saveur que dans les années 90, mais l’intensité entre les deux équipes n’a pas baissé. L’Inter s’est imposé 3-2 avec un triplé de l’Argentin Icardi, désormais auteur de 9 buts depuis le début de la saison.









Thomas Meunier, le nouvel attaquant du PSG

Cette fois les buts du PSG n’ont pas été inscrits par Mbappé, ou Neymar. Victorieux à Dijon, c’est Thomas Meunier qui a été décisif avec un doublé (1-2). Le Belge est en grande forme depuis le début de la saison, puisqu’en 5 matches avec Paris, c’est son 3ème but, alors qu’il a délivré 2 passes décisives.









Cédric Bakambu, seul Messi fait mieux

L’attaquant de Villareal est le deuxième meilleur buteur de la Liga derrière Lionel Messi. Le joueur de 26 ans a déjà trouvé le chemin des filets à 7 reprises, dont 2 nouvelles fois ce dimanche avec le sous-marin jaune contrer Girone. Contre Eibar, lors de la journée précédente, Bakambu avait déjà inscrit un triplé.









Ciro Immobile, bourreau de la Juve

Ciro Immobile aime décidément bien la Juventus. L’Italien a inscrit un doublé contre Buffon lors du choc de la 8ème journée de Serie A. En Supercoupe d’Italie, il avait déjà permis à la Lazio de battre les champions d’Italie déjà avec un doublé. Il est désormais seul meilleur buteur en championnat avec 11 réalisations.









Gonçalo Guedes, un chef d'oeuvre pour son premier but

Le jeune Portugais prend ses aises au FC Valence. Prêté par le PSG, le joueur de 20 ans bénéficie de temps de jeu. Le milieu de terrain offensif a d'ailleurs inscrit son premier but cette saison sous ses nouvelles couleurs. Et quel but ! A près de vingt mètres, malgré la présence d’adversaires devant lui, il a nettoyé la lucarne droite du gardien du Betis lors de la victoire 3-6 de son équipe.









Nabil Fékir, un doublé qui donne 3 points

En ligue 1 le choc entre Lyon et Monaco n’a pas déçu. Et comme d’habitude, ce sont Mariano et Fékir qui ont permis à l’OL de briller. Le Français y est allé de son doublé, avec notamment un coup-franc en toute fin de rencontre donnant les 3 points aux Rhodaniens (3-2). Il a déjà marqué 7 fois en Ligue 1 cette saison.









Manolo Gabbiadini, un réveil au bon moment

En 90 minutes, l’Italien a fait mieux que lors de ses 15 dernières apparitions avec Southampton. Manolo Gabbiani a inscrit un doublé qui permet à sa formation de prendre le point du match nul contre Newcastle (2-2).





Geoffrey Kondogbia, la renaissance se poursuit

Auteur du premier but de son équipe, le milieu de terrain français vit une renaissance avec le FC Valence. Impressionnant au milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia ne s’est pas seulement illustré par son coup de tête sur l’ouverture du score, mais aussi par une propreté dans la transmission du ballon et une activité incroyable dans l’entrejeu.